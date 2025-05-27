دليل كليات الطب المعترف بها عالميا في مصر للطلاب المصريين والأجانب

يراود حلم الالتحاق بكلية الطب الكثيرين من الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي، وتحديدا في الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وعادة ما يكون هدف طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بشعبة علمي علوم، هو لرغبتهم في دخول كلية الطب تحديدا، دون الكليات الطبية الأخرى.

وتعتبر كليات الطب المصرية، جاذبة للطلاب الوافدين أيضا بشكل كبير، لما تتمتع به من سمعة أكاديمية عالمية وإقليمية، فيفضلون الالتحاق بها عن نظيراتها في العالم العربي وإفريقيا.

وتستعرض بوابة فيتو، قائمة بكليات الطب المعتمدة دوليا في مصر، التي تمكنت من تحقيق مراتب متميزة في التصنيفات الدولية، تسهيلا وتيسيرا على الطلاب المصريين والأجانب.

كليات الطب المعترف بها عالميا في مصر

يقبل الطلاب الوافدين على كليات الطب المصرية، خاصة تلك التي حصلت على ترتيب مرتفع في التصنيفات الدولية، ويتنوع ترتيبها في تلك التصنيفات من حيث البرامج الدراسية، ونظام الإدارة، إضافة إلى البحث العلمي والنشر الدولي للأبحاث العلمية لكل كلية في مجلات النشر الدولية.

وجاءت أفضل كليات الطب في مصر كالتالي:

كلية الطب جامعة القاهرة (قصر العيني)

تعتبر كلية الطب جامعة القاهرة، أو كلية طب قصر العيني، أفضل كلية للطب في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقصدها الكثير من الطلاب الوافدين لتلقي علوم الطب، لما لها من سمعة أكاديمية دولية.

ومؤخرا احتلت كلية طب قصر العيني، المركز الأول في مصر، والثاني إفريقيا، وجاء ترتيبها رقم 174 في تصنيف QS العالمي، كما أنها تحتل المرتبة 36 عالميًا في تصنيف AMC العالمي من حيث مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني)، كذلك تتصدر كلية طب قصر العيني التخصصات الطبية في إفريقيا وفق تصنيف EduRank لعام 2025.

وتستعد الكلية للاحتفال بمرور 200 عام على تأسيسها عام 2027، حيث أنشئت عام 1827.

كلية الطب جامعة عين شمس

جاء ترتيب كلية الطب جامعة عين شمس، 721 عالميًا حسب تصنيف EduGate، وفي تصنيف QS العالمي احتلت المرتبة 301-350 في مجال العلوم الطبية، كما حققت تقدمًا في تصنيف U.S. News & World Report، حيث بلغت المرتبة 401 عالميًا.

كلية الطب جامعة الإسكندرية

احتلت كلية الطب جامعة الإسكندرية مركزا بين أفضل 10 كليات طبية في مصر، وجاءت الكلية في المرتبة 801-850 عالميًا في تصنيف QS، والمرتبة 601-700 في تصنيف شنغهاي.

ومحليا تعتبر من أفضل كليات الطب في مصر، كما احتلت المرتبة الرابعة في التصنيف المحلي لـ CWUR.

كلية الطب جامعة المنصورة

تأتي كلية الطب جامعة المنصورة في المرتبة الرابعة لأفضل كليات الطب في مصر، من حيث الترتيب العالمي، واحتلت المركز 351-400 عالميًا في تصنيف QS العالمي للجامعات، كما أنها تحتل المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية في نفس التصنيف.

كلية الطب جامعة الأزهر

تحتل كلية الطب جامعة الأزهر المرتبة الخامسة بين أفضل كليات الطب في مصر، في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025، وجاءت في المرتبة 451-500 عالميًا. بينما تحتل جامعة الأزهر ككل المرتبة 1001-1200 في نفس التصنيف، كما أنها تأتي في المرتبة 51-60 عربيًا.

أفضل كليات الطب الحكومية في مصر

تعتبر كليات الطب الحكومية في مصر، من أفضل كليات الطب العربية، ويأتي ترتيبها كالتالي من حيث تصنيف التايمز البريطاني وشنغهاي الصيني:

كلية طب قصر العيني

كلية طب جامعة عين شمس

كلية الطب جامعة الإسكندرية

كلية الطب جامعة المنصورة

كلية الطب جامعة الأزهر

كلية الطب جامعة أسيوط

أفضل كليات الطب الخاصة في مصر

تمكنت بعض كليات الطب الخاصة في مصر، من الحصول على اعتمادات دولية، وشراكات مع جامعات عالمية، مما رفع من شأنها، وأعلى من سمعتها الاكاديمية عالميا، وجاءت كالتالي:

كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب جامعة بدر

كلية الطب جامعة الدلتا

كلية الطب جامعة النهضة

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