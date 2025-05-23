رئيس جامعة الإسكندرية يشهد ورشة عمل عن دعم الإبتكار بكلية الهندسة

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ورشة العمل التى نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وبرنامج Horizon Egypt عن "تمويل ودعم الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي والابتكار".

وبهدف التعريف بالمشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وكيفية استفادة الباحثين بجامعة الإسكندرية منها، وكيفية التقدم لتلك المشروعات، فضلًا عن التعريف بالمنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبد الحميد الزهيرى رئيس مفوضي برنامج Horizon Europe ونائب رئيس برنامج Prima بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور عصام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل المغلانى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا الجيار، مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عمرو رضوان، المشرف علي البحوث ودعم الإبتكار بأكاديمية البحث العلمي ومنسق برنامج "آفاق أوروبا"، وزينب السدر، الممثل الوطني لبرنامج Horizon Europe & Erasmus بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

وفي كلمته أكد قنصوة أن جامعة الإسكندرية تدعم بكل بقوة كافة الندوات واللقاءات العلمية الرامية لربط البحث العلمي بالصناعة لدعم الاقتصاد القائم علي المعرفة، لافتًا إلى أن جامعة الإسكندرية من خلال الـ Technology park الخاص بها تستهدف الأفكار الإبداعية والبحوث التطبيقية العلمية للباحثين القادرة على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي التي تواجه المجتمع المصري.

وأوضح أن تلك المشروعات الإبداعية ستحصل علي تمويل مادي في إطار تنافسي شريطة أن تكون تلك الأفكار البحثية تتضمن حلول لمشاكل صناعية ومجتمعية، فضلًا عن توفير مناخ وبيئة داعمة ومحفزة للباحثين ورواد الأعمال من الشباب تشجعهم على إنشاء شركات ناشئة Start Up بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطنى القائم علي المعرفة.

فيما أكد الدكتور رشدي زهران أن ورشة العمل تستضيف العقول المبدعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية الذين يجمعهم شغف المعرفة والبحث والابتكار، مضيفا أن ورشة العمل تستهدف من خلال جلساتها تسليط الضوء على آليات التمويل المتاحة، وتبادل الخبرات حول صياغة مقترحات بحثية ناجحة، وبناء شبكات تعاون بين المؤسسات المحلية والدولية، لافتا إلى أن ورشة العمل تعد خطوة حيوية لتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.

وأكد أن هدف الـ Technology Park بجامعة الإسكندرية يتمثل في تحويل الإسكندرية إلي مركز إقليمي للابتكار من خلال دعم نقل المعرفة، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والتركيز علي قطاعات استراتيجية تهتم بها الدولة المصرية مثل تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والطاقة وإدارة المياه والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية تماشيا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة.

فيما أكد الدكتور وليد عبد العظيم أن الندوة تعد فرصة استثنائية للباحثين في مختلف المجالات العلمية للتعرف علي المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وكيفية الاستفادة منها، لاسيما في ظل وجود ممثلين عن تلك المشروعات والذين سيقومون بعرض كافة التفاصيل للتقدم لتلك المشروعات، فضلا عن استكشاف سبل التعاون المشترك وبناء شركات بين الباحثين وبعضهم.

وأشاد بدور جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة في الإهتمام بتطوير البحث العلمي ودعم الباحثين وإمدادهم بكافة المعلومات حول الفرص التي يمكنهم الاستفادة منها لدفع منظومة البحث العلمي بالجامعة، متمنيا أن تخرج الندوة بتوصيات تسهم في خدمة المجتمع المصري.

وأشار الدكتور عبد الحميد الزهيرى إلى دور مشاركة في برنامج "آفاق أوروبا" كدولة شريكة في هذه الاتفاقية والتي تم توقيعها بالأحرف الأولي في أبريل 2025، مؤكدا أن هذا البرنامج يعد فرصة استثنائية للباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية للحصول على تمويل لأفكارهم البحثية الإبداعية، وتطرق أيضا إلى مبادرة Prima وهي المبادرة التي تقدم التمويل اللازم للمشروعات التنافسية في مجالات المياه والغذاء والزراعة والطاقة بتمويل مشترك من دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط.

وأكدت الدكتور دينا الجيار أن الندوة تلقي الضوء علي المنح والمشروعات المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وكيفية الاستفادة منها، والخطوات العملية التي يمكن اتخاذها للقبول بها، كما تسلط الضوء أيضا على التجارب الناجحة لبعض الحاصلين على المنح، ومد الجسور بين مشاريع الاتحاد الأوروبي والباحثين بالجامعة من أجل تنمية مهاراتهم، وأكدت أن الورشة ستتضمن نقاش مفتوح لإتاحة الفرصة للباحثين ورواد الأعمال لطرح أسئلتهم واستفساراتهم لمساعدة المشاركين على فهم آليات التمويل والشراكات المتاحة، وكيفية الاستفادة القصوى من الفرص التي يقدمها البرنامج لدعم أبحاثهم ومشاريعهم الابتكارية.

وتضمنت الندوة محاضرة عن التعريف ببرنامج الاتحاد الأوروبي Erasmus و Horizon قدمها الدكتور عمرو رضوان والأستاذة زينب السدر، حيث استعرضا فيها أهداف البرنامج وكيفية الاستفادة من المنح الخارجية المقدمة من الاتحاد الأوروبي وكذلك التعريف بالمنح المقدمة من أكاديمية البحث العلمي وذلك لربط العلوم الطبية بالصناعة وزيادة الروابط بين مصر والاتحاد الأوروبي.

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