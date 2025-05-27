الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزيرة التخطيط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر.

 

العلاقات التاريخية بين مصر والسويد

 وأشارت إلى أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

 

واستقبل  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، بحضور د. رانيا  المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.

 

منتدى الأعمال المصري السويدي

 ولفتت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

وزير الاستثمار يلتقي السفير السويدي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

 وأكدت أن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المشاط السويد البنية التحتية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة منتدى الاعمال المصري السويدي الاستثمار الاجنبى المباشر توطين الصناعة الاتحاد الاوروبي القطاع الخاص

مواد متعلقة

السويد تعلن استدعاء السفير الإسرائيلي

وزير الاستثمار: دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية

الأكثر قراءة

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

رسالة طمأنة من وزير العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

الحكومة: إحياء وتشغيل شركة النصر للسيارات والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية

ماذا يحتاج الأهلي وبيراميدز للتويج بلقب الدوري المصري؟

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 27- 5- 2025 في الأسواق

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

المزيد
الجريدة الرسمية