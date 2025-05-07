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اقتصاد

وزير الاستثمار يلتقي السفير السويدي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري السويدي.

حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية

وقال الوزير إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب السويدي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مختلف القطاعات.

وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والسويد.

وأشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجارية.

عقد منتدى الأعمال المصري السويدي نهاية الشهر الجاري

وأضاف الوزير أن المنتدى، والمقرر عقده نهاية الشهر الجاري، بمشاركة وزير التجارة والاقتصاد السويدي، سيمثل منصة مهمة لعقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من كبرى الشركات السويدية، من خلال جلسات "مطابقة الأعمال" (Matchmaking) واجتماعات ثنائية (B2B).

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