محافظ الدقهلية ينعي الشيخ السيد سعيد ويقدم العزاء لأسرته

تقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بخالص العزاء والمواساة لوفاة القارئ الشيخ السيد سعيد، والذي انتقل إلى مثواه الأخير اليوم، معربا عن حزنه العميق لفقدان رمز من رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالم العربي والإسلامي.

خالص التعازي والمواساة لأسرة الشيخ سيد سعيد

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

الدقهلية فقدت رمزا من رموزها من قراء القرآن الكريم

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة فقدت رمزا من رموز قراء القرآن الكريم والذي اشتهر بتلاوته لسورة "يوسف" ولقب بسلطان القراء، داعيا المولى عز وجل أن يكون علمه وحفظه وتلاوته للقرآن الكريم في ميزان حسناته.

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