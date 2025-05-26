وزير التموين: توريد 3.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن (صور)

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي لموسم 2025 إلى أكثر من 3.5 مليون طن حتى الآن.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي منعقد بديوان عام الوزارة، أن هذه الكميات تتخطى ما تم توريده خلال ذات الفترة الموسم الماضي، مؤكدًا أن موسم التوريد لا يزال مستمرًا، وأن هناك مستهدفات أكبر تسعى الوزارة لتحقيقها في إطار خطتها لتعزيز الاعتماد على القمح المحلي.

وأضاف، أن الحكومة حريصة على تشجيع المزارعين من خلال تسعير عادل وجاذب للقمح، حيث تم الإعلان هذا العام عن سعر 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، ما يعادل نحو 14,500 جنيه للطن وفقًا لسعر الصرف الحالي، وهو ما يشجع الفلاحين على الزراعة المبكرة وزيادة الإنتاج المحلي.

ولفت فاروق إلي أن الوزارة نجحت في توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع يكفي لمدة 6 أشهر، وهناك دائما متابعة جيدة للأسواق للحصول علي أفضل الأسعار للسلع بجانب التوسع في السعات التخزينية والمناطق اللوجستية، بما يساهم في تقليل حلقات التداول.



وأشار إلى أن الاعتماد على القمح المحلي يتيح لمصر مرونة أكبر في التفاوض على صفقات الاستيراد الخارجية، مؤكدا أنه كلما زادت عمليات شراء القمح المحلي كلما تقلص حجم الاستيراد الخارجي وساهم في دعم الاحتياطي الاستراتيجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

وفيما يتعلق بالقمح المستورد، أوضح وزير التموين أن الوزارة مستمرة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول في ملف استيراد القمح، ومن بينها بلغاريا، حيث يتم التفاوض على كميات جديدة ضمن خطة تنويع مصادر الاستيراد وضمان أمن غذائي مستدام.

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