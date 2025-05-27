وفد تعليمي فرنسي يزور جامعة الريادة لتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي (صور)

استضافت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST وفدا تعليميا فرنسيا برئاسة البروفيسور Guillaume Finck، رئيس مجموعة Collège de Paris International.

وفد فرنسي يزور جامعة الريادة، فيتو

وضم الوفد البروفيسور Olivier Comes، رئيس كلية ÉSTIAM لتقنيات المعلومات المطبقة على المهن، وأحمد الخولي، مسؤول العلاقات والشراكات الدولية بمجموعة Collège de Paris International.

استقبل الوفد الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس الأمناء، والدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة بحضور حسام مبروك نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد صابر عضو مجلس الأمناء، وعبدالرحمن يحيى أمين عام الجامعة المساعد، حيث تم عرض فيلم حول البرامج المتنوعة في كليات جامعة الريادة.

تعاون علمي بين جامعة الريادة وجامعات فرنسية

ورحب الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس الأمناء بالوفد الفرنسي، متطلعا إلى فتح آفاق التعاون العلمي بين جامعة الريادة والجامعات الفرنسية خلال الفترة القادمة.

وفد فرنسي يزور جامعة الريادة، فيتو

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أهمية تعزيز العلاقات الأكاديمية الدولية، مشيرا إلى أن جامعة الريادة تسعى إلى تحقيق تنافسية محلية ودولية من خلال رؤيتها الاستراتيجية ورسالتها التي تركز على إعداد خريجين مبدعين قادرين على الابتكار والتفكير النقدي.

تعزيز التعاون المصري- الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وأوضح حجازي ان اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المصري-الفرنسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، بما يسهم في دعم جهود تطوير التعليم، وتبادل الخبرات، وتمكين شبابنا من مواكبة متطلبات المستقبل، مشيرا إلى أن التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، وحرص البلدين على بناء شراكات قوية في مختلف المجالات لا سيما التعليم والذي يعد حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة.

وفد فرنسي يزور جامعة الريادة، فيتو

واستعرض البروفيسور Guillaume Finck استراتيجية مجموعة Collège de Paris International، التي تضم 35 كلية ولها فروع في أكثر من 40 دولة، مشيرًا إلى حرصهم على إبرام شراكات مع الجامعات المصرية.

وقدم البروفيسور Olivier Comes نبذة عن جامعة ÉSTIAM، موضحًا أنها جامعة دولية متخصصة في علوم الحاسب، وتضم طلابًا من أكثر من 30 دولة، وتمنح درجات بكالوريوس وماجستير معتمدة من الدولة الفرنسية، وتدمج برامجها بين تقنيات المعلومات وتخصصات متعددة مثل التجارة، إدارة الشبكات، التجارة الإلكترونية، والإعلام الرقمي.

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