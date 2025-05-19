مركز تدريب علوم الحاسب بقنا ينفذ برنامجا لتطوير القدرات الرقمية لموظفي النيابة العامة

نفذ مركز التدريب على علوم الحاسب بديوان عام محافظة قنا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا بالتعاون مع المركز العربى لاستشارات التنمية "نكست"، مشروعًا لتطوير وتنمية القدرات الرقمية لموظفي النيابة العامة، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة النيابات بالقاهرة، ويهدف إلى تمكين موظفي النيابة العامة من استخدام التكنولوجيا الرقمية بفعالية ومسؤولية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة.

أشرف على تنفيذ البرنامج كل من المهندس أحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، والمهندس رامي صلاح، مدير مشروعات شركة "نكست"، إلى جانب عبدالرحيم يوسف، مستشار المحافظة للمعلومات.

تنمية مهارات العاملين في النيابة العامة على مستوى الجمهورية

ومن جانبه، أوضح مدير مركز التدريب على علوم الحاسب بديوان عام محافظة قنا، أن البرنامج يركز على تنمية مهارات العاملين في النيابة العامة على مستوى الجمهورية في مختلف المجالات الرقمية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري، من خلال تبني أحدث الأساليب والمهارات التكنولوجية، ضمن استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية.

ويُذكر أن البرنامج التدريبي يعقد داخل قاعات مركز التدريب على علوم الحاسب بمبنى ديوان عام محافظة قنا، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، خلال الفترة من الأحد 18 مايو وحتى الخميس 5 يونيو 2025، يوميًا من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 مساءً، عدا يومي الجمعة والسبت.

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