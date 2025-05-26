بالصور.. وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى سعاد كفافي الجامعي ويشيد بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

د. أيمن عاشور: المستشفى صرح طبي متكامل يجمع بين الخدمة العلاجية والتدريب الأكاديمي للكوادر الطبية.



الوزير: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية في دعم منظومة الصحة والتعليم الطبي بمصر.



خالد الطوخي يحرص على توفير أحدث المعدات للمستشفى لتقديم خدمات طبية متكاملة للمجتمع.

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستشفى سعاد كفافي الجامعي التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برفقة خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والكاتب والإعلامي محمد فودة، عضو مجلس الأمناء، والدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على مختلف أقسام المستشفى، وتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالمستوى المتميز للخدمات الصحية، مؤكدًا أن المستشفى يعد صرحًا طبيًا بارزًا يساهم في تقديم رعاية صحية متقدمة، بالإضافة إلى دوره في تدريب الكوادر الطبية والتمريضية.

وأثنى الدكتور أيمن عاشور على المستوى المتقدم للخدمات الطبية المقدمة، مشددًا على أن المستشفى يمثل نموذجا مشرفا للمستشفيات الجامعية من حيث الإمكانات البشرية والتقنية، كما نوه إلى امتلاك المستشفى لأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية التي تتيح تقديم رعاية صحية متكاملة، مما يجسد الدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع، ويساهم بفاعلية في دعم العملية التعليمية لطلاب الكليات الطبية وتدريبهم وفقًا لأعلى المعايير.



وأشار الوزير إلى أهمية المستشفيات الجامعية في دعم منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه المنشآت لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، وتعزيز دورها في التعليم والتدريب والبحث العلمي.

وجاءت الزيارة التفقدية في إطار الفعاليات المصاحبة لانعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والذي استضافته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور نخبة من رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي.



وتقوم مستشفى سعاد كفافي الجامعي بدور رائد ومتكامل في خدمة المجتمع، إذ لا تقتصر رسالتها على تقديم الرعاية الطبية داخل جدرانها فقط، بل تتجاوز ذلك إلى آفاق أوسع من العطاء والمسؤولية، ففي إطار التزامها العميق بمبدأ الخدمة المجتمعية، تحرص المستشفى على تنظيم قوافل طبية دورية إلى العديد من المحافظات والمناطق النائية، لتوفير خدمات صحية مجانية وشاملة للفئات الأكثر احتياجًا، ممن قد لا تتاح لهم فرص الرعاية بسهولة. وتشمل هذه القوافل تخصصات طبية متعددة، وتجهيزات متطورة، وأطقمًا من الأطباء والاستشاريين المدربين، بما يعكس التزام الجامعة بدورها الوطني والإنساني، ويجسّد نموذجا يُحتذى به في تكامل التعليم مع خدمة المجتمع.





وتعد مستشفى "سعاد كفافى الجامعى" صرحا طبيا عملاقا، حيث تضم نخبة من أكفأ الأطباء فى مختلف التخصصات والمجالات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة، إذ تقدم أحدث الخدمات الطبية والرعاية الصحية ذات الجودة العالية والمستوى الرفيع، وتوفر خدماتها بمعايير وشروط عالمية فى شتى المجالات الصحية لتلبية احتياجات جميع المرضى، كما تم انشاؤها وفقا لمعايير متطورة من التصميمات والتجهيزات الطبية.

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