الثلاثاء 27 مايو 2025
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وزير الري يتفقد عددًا من الترع بالدقهلية وإعداد تصور لحل مشكلة ميزانية ميت فارس

محافظ الدقهلية ووزير
محافظ الدقهلية ووزير الري، فيتو

 طالب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتصور ومقترح بالتعاون بين وزارة الري ووزارة النقل لحل المشكلة المرورية لميزانية ميت فارس ورفع المعاناة عن المواطنين.

 جاء ذلك خلال تفقد ميزانية ميت فارس مع وزير الري وتفقد عدد المنشآت والكباري على الترع للوقوف على حالتها الإنشائية وأعمال التطهير.

ورافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في إطار زيارته للمحافظة وتفقدوا عدد المنشآت والكباري على الترع للوقوف على حالتها الإنشائية وأعمال التطهير لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع.

حيث تم تفقد (الحالة الإنشائية لفم ترعة المنصورية بـ ميت غمر ـ والحالة الإنشائية لكوبري ترعة البزراري بقرية كفر عوض بأجا- حالة ترعة بحر طناح وترعة ميت سويد وترعة الزوات بمركز بني عبيد ودكرنس- حالة ترعة بحر أبو الأخضر بمنية النصر - حالة ترعة البحر الصغير بالمنزلة).

 وأكد "المحافظ " على أن هناك تعاونا مشتركا وبناء مع وزارة الري في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين والعمل على جميع المشاكل وإزالة المعوقات التي تواجه المواطنين والمزارعين.

  

وثمن " محافظ الدقهلية" جهود وزير الري في تذليل كافة العقبات المتعلقة بالمشروعات التي تنفذها المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة.

تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الدقهلية وتذليل جميع المعوقات

 ومن جانبه أكد " وزير الري " علي تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة الدقهلية وتذليل جميع المعوقات التي تواجه التي تقوم بتنفيذها والعمل علي حل جميع مشاكل المواطنين المتعلقة بالري داخل المحافظة.

تطهير المساقي الخاصة لضمان وصول مياه الري إلى جميع الأراضي

 وطالب الدكتور هاني سويلم من اللواء طارق مرزوق إصدار توجيهاته لمديرية الزراعة بتطهير المساقي الخاصة من خلال التنسيق مع المزارعين، لضمان وصول مياه الري إلى جميع الأراضي الواقعة على المساقي الخاصة، مشيرًا إلى أن هذه المساقي لا تتبع وزارة الري وليست مدرجة ضمن أعمال تطهيرات الترع التابعة للوزارة.


جاء ذلك بحضور المهندس كمال القلماوي وكيل وزارة الري بالدقهلية، وعدد من قيادات الوزارة، ومحمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد.

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