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محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة القارئ الشيخ السيد سعيد بالجمالية

محافظ الدقهلية يقدم
محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء، فيتو

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واجب العزاء اليوم لأسرة القارئ الشيخ السيد سعيد، وذلك بمسقط رأسه بميت مرجا سلسيل مركز الجمالية، وأعرب عن حزنه العميق لفقدان رمز من رموز تلاوة القرآن الكريم في الدقهلية ومصر والعالم العربي والإسلامي.

محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء في وفاة القارئ الشيخ السيد سعيد بالجمالية 

وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والنائب خالد الحداد، والنائب محمد خالد عضوي مجلس النواب، ورئيسي مركزي الجمالية وميت سلسيل، وعدد من القيادات التنفيذية، وعدد غفير من القراء على مستوى الجمهورية، وسط حضور شعبي كبير.

وقدم محافظ الدقهلية خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله وذويه ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أسرته وأهله وذويه ومحبيه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

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