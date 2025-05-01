وزير الرى ومحافظ الغربية يتفقدان أعمال تطهير الترع (صور)

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى يرافقه اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، حالة الرى وأعمال تطهيرات قناة طنطا الملاحية، حيث وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بنهو أعمال التطهيرات الجارية على قناة طنطا الملاحية خلال أسبوعين من تاريخه، والتنسيق مع أجهزة المحافظة لتفعيل آليات منع إلقاء المخلفات فى المجارى المائية.

وقام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بزيارة لمحافظة الغربية، لتفقد حالة الري وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزية المنظومة المائية قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية.

رفع كفاءة شبكة المجاري المائية

والتقى الدكتور سويلم باللواء أشرف الجندى محافظ الغربية والذى أعرب عن خالص شكره وتقديره لوزارة الموارد المائية والري بقيادة الدكتور هاني سويلم، لما تبذله من جهود كبيرة في رفع كفاءة شبكة المجاري المائية بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تخدم المواطنين، مؤكدا على تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأجهزة وزارة الري في تنفيذ مشروعاتها بنطاق الغربية، ومضيفا أن المحافظة تضع ملف تحسين إدارة الموارد المائية ضمن أولوياتها، نظرًا لما يمثله من أهمية بالغة في تلبية احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية الزراعية.

تطهيرات قناة طنطا الملاحية

إنشاء حائط سـاند بالبر الأيمن لترعة القاصد.

كما تفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الجندى عملية إنشاء حائط سـاند بالبر الأيمن لترعة القاصد، حيث أكد سيادته على قيام أجهزة المحافظة ومقاول العملية بنهو أعمال التنفيذ خلال ١٠ أيام من تاريخه، ورفع كافة السدود والعوائق بالقطاع المائي، وقيام أجهزة الري باستلام القطاعات بعد الرفع حسب القطاعات التصميمية لضمان عدم التأثير سلبا على كفاءة الترعة وقدرتها على استيعاب وإمرار كميات المياه المطلوبة للمحافظة والمحافظات التالية لها فى التوقيتات المناسبة.

تطهيرات ترعة الباجورية

كما تفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الجندى حالة الرى وأعمال تطهيرات ترعة الباجورية، حيث وجه سيادته بنهو تطهيرات الترعة وفقا للبرنامج الزمنى المقرر بخطة التطهيرات الموضوعة لضمان الوفاء بالإحتياجات المائية المقررة.

ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف

وقد شدد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الرى بالغربية بالمتابعة الدقيقة والالتزام الكامل ببرنامج تطهيرات الترع والمصارف وأعمال صيانة البوابات ومحطات الرفع طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع زيادة معدلات التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المقاولين المتعثرين، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمى المياه لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، مع التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات فى إزالة أى تعديات على المجارى المائية، والتنسيق الدائم مع أجهزة محافظة الغربية للحفاظ على المجاري المائية من التلوث.

عدم إيقاف صرف مكافأة التميز

كما وجه الدكتور سويلم بعدم إيقاف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى في الغربية، وإعطاء فرصة ١٤ يوما لإنهاء جميع الأعمال المتأخرة في الخطة الزمنية للإعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

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