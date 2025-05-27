ضبط 3 عناصر جنائية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عناصر جنائية لقيامهم بجلب كمية من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها.

ضبط 3 عناصر جنائية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى السلام

وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي قد أكدت قيام المتهمين الثلاثة بجلب كميات من مخدر الإستروكس والأسلحة النارية بقصد الإتجار، حيث تم عقب تقنين الإجراءات، استهدافهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وأسفرت المأمورية عن ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، 2 طبنجة نارية، وأكثر من كيلو جرام من مخدر الإستروكس

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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