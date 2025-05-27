الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار  الذهب اليوم، واصلت أسعار الذهب التراجع بالسوق المحلية في منتصف حركة التعاملات، اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، بنحو 26 جنيها، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

 

أسعار الذهب اليوم

 وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 24

 وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4615 جنيها.

سعر جرام الذهب
أسعار الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3955 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 36920 جنيها.                                             

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

حركة البيع والشراء على الذهب 

 شهدت أسعار الذهب اليوم خلال حركة التعاملات حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة. 

التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار

 ومن جانبه أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ “ فيتو ”: أنه لا يوجد انهيار فى الأسعار محليا وأن الأسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين.

 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب 

 وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار18 سعر الذهب عيار21

مواد متعلقة

هبوط كبير في مؤشر الذهب عالميا، ويتراجع بالبورصة المصرية، والدولار يواصل الانخفاض أمام سلة العملات الرئيسية، الغاز الطبيعي يرتفع في أوروبا بعد الإعلان خفض إنتاج حقل "ترول" العملاق في النرويج

تراجع جديد، سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الإثنين 26 مايو 2025

أسعار 6 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي مساء اليوم الإثنين

تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك مع بداية موسم الحج

سعر جرام الذهب يواصل التراجع بختام تعاملات الإثنين

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنك المركزي بختام حركة التعاملات

أسعار الذهب تترنح بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يهبط لـ 4 آلاف جنيه

الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك بمنتصف حركة التعاملات

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز تعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

السلطات الموريتانية تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا قبالة البحر الأحمر

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يكشف مخطط الإعلام الغربي ويدين استهداف الصحفيين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية