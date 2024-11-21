«الحرام» جسد مأساة عمال التراحيل.. كواليس استعداد فاتن حمامة لأداء دور الفلاحة.. ومهرجان القاهرة السينمائي يعيد عرضه بعد ترميمه

فى اليوم قبل الأخير من مهرجان القاهرة السينمائى يعرض اليوم فيلم "الحرام " بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من كلاسيكيات السينما المصرية ضمن برنامج عرض الأفلام الكلاسيكية المرممة، وهو من إنتاج عام 1965 وإخراج هنرى بركات.

وفيلم " الحرام " أخذ عن قصة للدكتور يوسف إدريس وكتب السيناريو والحوار سعد الدين وهبة بنفس الاسم وصنف الفيلم بالواقعى الاجتماعى الدرامى، واختير فى المركز الخامس ضمن أفضل مائة فيلم فى السينما المصرية.

قصة عمال التراحيل مع الفقر

ويحكى فيلم " الحرام " معاناة عمال التراحيل مع الفقر والجهل والمرض، من خلال زوج يعاني المرض ويشتاق إلى البطاطا، وعندما تحاول زوجته عزيزة اقتلاع "ذر بطاطا" يغتصبها أحد الأشخاص، فتحمل وتخفى حملها، وعندما تلد تحبس أنفاس المولود خوفًا من الفضيحة، لكنها تصاب بحمى النفاس فينفضح أمرها.

الحرام بطولة فاتن حمامة وعبدالله غيث وزكى رستم وحسن البارودى وعدلى كاسب ووداد حمدى وغيرهم، وتقمص دور الراوى الفنان حسين رياض صوتا فقط، ووصفت فاتن الفيلم بأنه أحب الأفلام إليها، وأنها عايشت الفلاحين كثيرًا قبل تصويره، ومع ذلك فشل الفيلم عند عرضه، لكنه بعد سنوات نجح وأعيد تقييمه وحصل على جوائز عديدة.



فاتن حمامة تشهد بكرم سكان الريف

وجسدت الفنانة فاتن حمامة قصة حياة عمال التراحيل ومشاكلهم، حتى أنها قصدت الريف قبل تصوير الفيلم في مدينة الفيوم مدعية أنها باحثة اجتماعية لكي تقضي فيه أياما، تكلم الناس خلالها وتسألهم عن أحوالهم ومشاعرهم وتكتنزها في داخلها، حتى إذا قامت بالدور، كانت أقرب ما تكون إلى الواقع الذي يعيشه القرويون، وكان انطباع فاتن عن سكان الريف بأن أكثر ما يميزهم الكرم الشديد، أنهم يرحبون بك، ويعتبرونك على الفور واحدًا منهم ويجعلونك تحس أنك في بيتك، بين أهلك وأصحابك، ويقدمون لك أغلى ما عندهم ببساطة وبإحساس بالرضا ويشيع منهم مودة رائعة.

فاتن حمامة

عن فيلم الحرام تقول بطلته الفنانة فاتن حمامة: قدمت الدور بالاستعانة بفلاحات التراحيل لأن الكومبارس الذين استعانوا بهم في الفيلم كن سمينات، ولم يعرفن كيف يمثلن حياة فلاحات التراحيل اللاتى انهكهن الفقر والمرض، وأضافت: أن أهم شخصية في فيلم "الحرام "كانت شخصية زكي رستم.. هذا العملاق العبقري وأتذكر له مشهدا حين كان يسير في الغيطان وهو ثاني ركبته ويحمل عصاه ولما استفسر منه بركات عن ذلك قال إن ناظر الزراعة دائما يسير هكذا، كما أن فكرة وضع المنديل تحت الطربوش كانت فكرة هذا الفنان العبقري.

يوسف إدريس ينتقد فيلم الحرام

وأضافت فاتن حمامة: الغريب أن كاتب قصة فيلم الحرام الدكتور يوسف إدريس غضب من الفيلم ولم يعجبه السيناريو، وقال إنه أبعد ما يكون عن القصة بالرغم من أن كاتب السيناريو كاتب كبير له رصيد سينمائى ومسرحى كبير هو سعد الدين وهبة. وللأسف فشل الفيلم جماهيريا وخسر المنتج كثيرا وتعرض جميع العاملين فيه للنقد حتى وصل إلى حد الهجوم والسباب وكانوا يقولون لنا "كفاية فقر".

الفنان زكى رستم فى الحرام

وكما يحكي الفنان حسن مصطفى أنه اثناء تصوير فيلم الحرام، كانت فاتن حمامة تعيد أحد المشاهد أكثر من مرة، مما تسبب هذا الأمر في توتر زكي رستم، وخرج عن صمته وقال يا فاتن هتعيدي مرة واتنين وتلاتة وأربعة، ومش هتتفوقي عليا، فبلاش تعيدي.

رأي الراوى حسين رياض في فيلم الحرام

لينتهى فيلم الحرام بقول الراوى حسين رياض وهو يقول: حين ينقل جثمان عزيزة إلى قريتها التي جاءت منها تحت جنح الظلام، وعادت عزيزة إلى قريتها جثة هامدة، ولكن الناس ظلوا يتساءلون: أهي خاطئة غسلت بالموت خطيئتها أم شهيدة دفعتها إلى الخطيئة، خطيئة أكبر منها.. وعندما تحرر الترحيلة من وقع السياط، عادت الشجرة التي وقعت تحتها الخطيئة مزارا للنساء الباحثات عن الولد في الحلال، لا في الحرام.

حسن البارودى وزكى رستم فى الحرام

عرضت القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية حق شراء الفيلم لعرضه في بلادهم فرفضت مؤسسة السينما ووزارة الثقافة المصرية بحجة أن الفلاح في مصر كان حافى القدمين، وأن الفيلم يعكس القهر والفقر والجهل في القرية المصرية مما لا يستوجب عرضه، بالرغم من أن هناك شهادة من الكاتب رجاء النقاش بأن فيلم الحرام من أفضل الأفلام المأخوذة عن روايات لأن السيناريو حافظ على جوهر الرواية وقدم عملا سينمائيا متكاملا قائما بذاته والفضل فيه إلى السيناريو الذي قدمه الكاتب سعد الدين وهبة.

ترشيح فيلم الحرام لجائزة السعفة لذهبية

تم ترشيح فيلم الحرام للعرض في مهرجان كان السينمائى عام 1965 لنيل جائزة السعفة الذهبية وحاز على إعجاب النقاد وتحدثت عنه الصحف العالمية، وأثناء حضور فاتن حمامة، مهرجان كان لـ عرض فيلم "الحرام" قامت بارتداء فستان أسود بسيط وأضافت عليه لمسات من الحضارة الفرعونية، لـتظهر هويتها المصرية بطريقة حضارية أنيقة ليعد أفضل فستان تم ارتدائه من قبل فنانة مصرية في مهرجان كان السينمائي، والفستان كان من تصميم المخرج السينمائى ومهندس الديكور شادى عبد السلام.



تعليقا على فيلم الحرام كتب جورج سادول المؤرخ الفرنسي للسينما العالمية في جريدة الآداب الفرنسية بعد أن شاهد فيلم "الحرام" في المهرجان: فيلم الحرام مفاجأة طيبة بعد ما اعتدنا أن نراه من الأفلام في المهرجانات السابقة... وقد كتبت عن الحرام قبل ذلك بعد أن عدت من رحلتي إلى مصر ولكني خشيت أن يكون إعجابي بالفيلم نتيجة لتأثري الشديد بما شاهدته هناك، وللقائي بالمخرج هنري بركات.. إلا أنني بعد أن شاهدت الفيلم ثانية في المهرجان تأكدت من صحة رأيي، وأعتقد أنه يشاركني في ذلك نقاد كثيرون أعجبوا جميعا بالواقعية التي عرض بها الفيلم الحياة اليومية في القرية المصرية. وإن كان الفيلم طويلا بعض الشئ، إلا أني أعجبت بالتفاصيل التي تجعلنا نعيش مع أولئك الفلاحين في حياتهم الفعلية، الحرام قصة بدون مبالغة أو انفعال ونقد اجتماعي بدون دعاية هو أفضل فيلم واقعي ويستحق العديد من الجوائز.

مؤلف القصة الدكتور يوسف ادريس

وكتبت جريدة "لوموند" الفرنسية عن الفيلم، وقالت:لقد أثار فيلم “ الحرام ” للمخرج بركات إهتمامًا خاصًا.. كان من الممكن لهذا الفيلم أن يكون مجرد فيلم ميلودرامي، إلا أن المخرج لم يقع في هذا الخطأ لأنه حافظ على الواقعية في الفيلم.. إنه يعطينا سجلًا للحياة اليومية في قرية صغيرة.. وتصوير البطلة يعكس بإستمرار ما يعانيه هذا المجتمع، فهي رمز للمجموعة وهذا هو ما أعجبنا في الحرام.

تأثر المجتمع الأوروبى بالفيلم

ويحكى الأديب الدكتور يوسف إدريس ـ مؤلف الرواية ـ أنه عندما تم عرض فيلم “الحرام” في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 1965، فقد لُوحظ خلال العرض أن هناك ثلاث سيدات أمريكيات يبكين بشكل هستيري بعد انتهاء الفيلم، مما دفع فضول إدريس لمعرفة السر، فأوقف إحداهن وسألها عن سبب هذا التأثر الشديد فسأل إحداهن: ما هو سر حزنك على بطلة الفيلم "عزيزة" وهي من بلاد بعيدة عنك ولا تمت لك بأية صلة؟

فاندهشت المرأة وسألته عن سر اهتمامه، فأجابها أنه كاتب الرواية ويريد التوصل إلى سر ذلك الارتباط بين الجمهور وبين أبطال العمل، فأجابته بقولها: "أنت بتكتب عن الإنسان بعيدًا عن ظروف الزمان والمكان، وأنا تأثرت بـ “عزيزة أكثر من تأثري بجارتي التي تقاربني في الزمان والمكان.. لأني شوفت عزيزة من جوه، وهكذا لم نر فاتن حمامة التي نعرفها فقد ذوبتها عزيزة، فعدنا لا نفرق بين الشخصيتين”.

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