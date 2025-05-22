الخميس 22 مايو 2025
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خارج الحدود

مندوب السودان بالأمم المتحدة يتهم الإمارات بمحاولة اغتيال البرهان

البرهان ، فيتو
البرهان ، فيتو

 ادعى السفير السوداني، الحارث إدريس، المندوب الدائم لدولة السودان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الإمارات حاولت اغتيال رئيس مجلس السيادة  الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في بورتسودان.

 

مندوب السودان بالأمم المتحدة يتهم دولة عربية بمحاولة اغتيال البرهان 

 وزعم السفير الحارث إدريس، أن الإمارات تمارس الضغوط على مجلس الأمن الدولي للتأثير غير العادل على وضعية السودان بالمجلس خلال الحرب، بهدف الحد من ممارسته لصلاحياته ومهامه.

وواصل السفير السوداني مزاعمه خلال  جلسة مجلس الأمن الطارئة،  إن التدخل الإماراتي يسعى لتقويض المسؤولية الرئيسية حيال صون السلم والأمن الدوليين المنوطة بمجلس الأمن بموجب المادة (24). مشددا على إن الإمارات تسعى لإخراس صوت السودان داخل المجلس بدعوى مفادها أن السودان يستغل منبر مجلس الأمن للترويج للدعاية ضدها. 

وفي المقابل  الإمارات، الاتهامات السودانية لها، خاصة بعد الدعوى التي أقامتها الخرطوم ضد أبوظبي في محكمة العدل الدولية والتي اتهمته فيها بدعم مليشيا الدعم السريع.

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