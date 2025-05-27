عرض جثة شاب سقط من الطابق الـ 13 على الطب الشرعي

تجري نيابة الهرم تحقيقات موسعة في مصرع شخص يحمل الجنسية السودانية، إثر سقوطه من الطابق الـ 13 في منطقة اللبيني هرم، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي، للوقوف على أسباب الوفاة إذا كانت حادثا عرضيا أم يوجد شبهة جنائية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة، وسؤال شهود العيان، كما كلفت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان، لكشف تفاصيل الواقعة والوقوف على ملابساتها، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

بلاغ للأجهزة الأمنية

المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان أحد الأشخاص بشارع أحمد أبو الفتوح في منطقة اللبيني بدائرة القسم، وفور تلقي البلاغ انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف.



مصرع سوداني الجنسية

وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص يحمل الجنسية السودانية، وتبين أن المتوفى سقط من الطابق الـ13، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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