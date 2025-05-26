الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

حبس عصابة موظفي البنوك المزيفة للنصب على المواطنين

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس 4 عاطلين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، عبر انتحال صفة موظفى البنوك، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

القبض على عصابة موظفى البنوك المزيفة للنصب على المواطنين 

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام (4 عاطلين) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك المختلفة، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن  رجال الشرطة من ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم (10 شرائح لخطوط هواتف محمولة، و4 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي").. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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