غرفة السياحة: انتظام رحلات نقل الحجاج وتنسيق مصري سعودي أردني لمتابعة تفويج الرحلات

أكدت غرفة شركات السياحة، تواصل الرحلات الجوية والبرية لنقل حجاج شركات السياحة من مصر إلى الأراضي المقدسة، حيث تتوزع الرحلات ما بين مطار جدة للحجاج المتجهين إلى مكة المكرمة ومطار المدينة المنورة، كما تتواصل الرحلات البرية لنقل الحجاج عبر مينائي نويبع والعقبة الأردني ثم مرورا بمنفذ حالة عمار الحدودي بين السعودية والأردن.

تفويج رحلات الحج السياحي إلى السعودية لأداء مناسك الحج

وأوضحت غرفة شركات السياحة أن هناك تنسيقا كبيرا بين الشركات والغرفة وبين وزارة السياحة والآثار متمثلة في قطاع الشركات السياحية برئاسة سامية سامي نائب الوزير ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس بعثة الحج السياحي.

وتؤكد الغرفة انتظام كافة رحلات نقل الحجاج للأراضي المقدسة في ظل تنسيق تام وعلي أعلي مستوي بين السلطات في الدول الثلاث مصر والأردن والسعودية سواء للرحلات الجوية أو البرية.

وأوضحت الغرفة أنه في إطار حرصها على ضمان أعلى مستويات التنظيم والأمان لحجاج الشركات فهناك تنسيقًا مشتركًا يجري على مدار الساعة بين الجهات المعنية في الدول الثلاث لمتابعة تنفيذ خطط الحج السياحي بكفاءة وانسيابية، وتأمين حركة الحجاج منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى وصولهم بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة.

وأوضحت الغرفة أن هذا التنسيق الثلاثي يهدف إلى ضمان سرعة إنهاء الإجراءات في جميع المنافذ، سواء البرية عبر معبر نويبع – العقبة، أو الجوية عبر مطارات القاهرة، جدة، المدينة المنورة، بما يُسهم في تسهيل انتقال الحجاج المصريين وتوفير أقصى درجات الراحة والسلامة لهم، مشيرة الي أن هناك تنسيقا كبيرا بين شركات السياحة والغرفة وبين وزارة السياحة والآثار ممثلة في قطاع الشركات السياحية.

إصدار جميع التأشيرات لحجاج السياحة

وأعلنت الغرفة أنه تم إصدار جميع التأشيرات لحجاج السياحة، والانتهاء من تأكيدات حجز الطيران ذهابًا وعودة، ما يعكس مستوى الجاهزية العالية التي يتم بها تنظيم حج السياحة هذا العام.

كما أكدت الغرفة أن التنسيق والتشاور مستمر بين الجميع لمتابعة أحوال الحجاج على مدار الساعة واتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لحل أية مشاكل تواجههم، مشيرة إلى أن موسم الحج السياحي يسير حتى الآن بشكل منظم وناجح، حيث تم تسكين آلاف الحجاج في مكة والمدينة ضمن برامجهم المعتمدة، في إطار منظومة شاملة تم الإعداد لها مسبقًا لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن , وقد تم الانتهاء من معاينة كافة مساكن الحجاج منذ أكثر من شهرين، والتأكد من جودة البرامج السياحية المقدمة، وسلامة خطط الإشراف والتنظيم،

ومن المقرر سفر أعضاء غرفة شركات السياحة تباعا خلال الأيام المقبلة إلى الأراضي المقدسة للانضمام إلى بعثة الحج السياحي لمتابعة الموسم وتفقد أحوال الحجاج استعدادا لأداء الفريضة.

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