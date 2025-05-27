الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

 الدوري المصري، تنطلق، غدا الأربعاء، جولة حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز إذ يتنافس الأهلي وبيراميدز على اللقب في آخر جولات المسابقة للموسم الحالي 2024-2025.

ويلتقي، غدا الأربعاء، في الثامنة مساءً الأهلي أمام فاركو، وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في ختام مشوارهما في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري.

كما يلتقي في نفس الموعد المصري ضد حرس الحدود، وبتورجت ضد البنك الأهلي.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت إقامة مباراتي الأهلي أمام فاركو من الجولة الثامنة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل في نفس توقيت مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة الثامنة للتصفية النهائية للمسابقة بسبب منافسة الثنائي على اللقب.

 

كما تشهد بطولة الدوري المصري منافسة بين الثلاثي المصري وسيراميكا والبنك الأهلي على تذكرة التأهل الأخيرة للبطولات الأفريقية ومرافقة الزمالك بالكونفدرالية الموسم الجديد.

 

مواعيد الجولة التاسعة والأخيرة للتصفية النهائية للدوري المصري 

مجموعة التتويج 

سيراميكا ضد بيراميدز - 8 مساءً -  الأربعاء 28 مايو 

المصري ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو 

بتروجت ضد البنك الأهلي - 8 مساءً - الأربعاء 28 مايو 

الزمالك ضد فاركو  - 8 مساءً - السبت 31 مايو 

 

مجموعة الهبوط 

الخميس 29 مايو 2025

الاتحاد ضد إنبي - 8 مساءً

غزل المحلة ضد الإسماعيلي - 8 مساءً

زد ضد سموحة - 8 مساءً

طلائع الجيش ضد مودرن سبورت - 8 مساءً

ترتيب الدوري المصري مجموعة التتويج

1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 44 نقطة

4- المصري 39 نقطة

5- سيراميكا 37 نقطة

6- البنك الأهلي 37 نقطة

7- فاركو 32 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 24 نقطة 

 

نظام الدوري المصري 

 ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.


والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز المتصدر والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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