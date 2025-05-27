الثلاثاء 27 مايو 2025
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ننشر خطة النقل العام خلال عيد الأضحى.. تكثيف الخطوط بأماكن تردد المواطنين لمنع الزحام.. أتوبيسات خاصة لنقل المواطنين للحدائق العامة.. وغرفة عمليات على مدار اليوم لتلقي الشكاوى

النقل العام، فيتو
النقل العام، فيتو

 أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

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 وشدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بضرورة توفير خدمات النقل العام في جميع أنحاء القاهرة، خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد مع زيادة عدد الأتوبيسات العاملة عليها لمنع التكدس والزحام.


وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع قيام السائقين باستغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقالات خلال فترة العيد. 

 

خريطة النقل العام خلال عيد الأضحى

 وأكد محافظ القاهرة على أن حركة النقل بالقاهرة تعتمد على التنسيق والتكامل ما بين خطوط هيئة النقل العام، والنقل الجماعي وخطوط المترو لإحداث سيولة مرورية، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل هذه الخدمات من خلال مدها بالسيارات والخطوط الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى مع التركيز على تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى. 


وأعلن اللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنه سيتم تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس  كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بعدد من السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى الوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وخدمات منطقة الأهرامات وأبو الهول وخدمات الحديقة الدولية بمدينة نصر وخدمات حديقتي الأزهر وبدر وخدمات الحديقة اليابانية وحديقة ٦ أكتوبر بمنطقة حلوان وخدمات منطقة القلعة بمصر القديمة، ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التى يقبل عليها المواطنون فى العيد. 

 

تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني

 وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أنه تم تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء المتمركزة بالمحطات أو المتحركة (سيارات - دراجات بخارية ) لاستمرار العمل خلال أيام إجازة العيد لمواجهة أي حالات طارئة متعلقة بالتشغيل، مشيرًا إلى أنه تم تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، مؤكدًا أن غرفة عمليات الهيئة تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية وجراجات الهيئة وكافة مرافقها بالقاهرة الكبرى.


وأشار اللواء رزق على إلى أنه تم  توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد كما تم مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات وتحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية وذلك بتشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد.

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