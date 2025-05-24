بالتزامن مع عيد الأضحى، التموين تستعد لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال يونيو المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لصرف مقررات شهر يونيو 2025 لأصحاب البطاقات التموينية، والبالغ عددهم نحو 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية.

ويأتي صرف السلع التموينية خلال يونيو بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، مما يُعزز من أهمية توفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

“ التموين ”: ضخ كميات كبيرة من السلع للمنافذ التموينية

وقامت الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية، مثل الزيت، السكر، المكرونة، الشاي، والجبن والمنظفات وغيرها :وذلك في مخازن شركتي الجملة (العامة والمصرية) استعدادًا لتوزيعها على المنافذ التموينية لضمان سهولة صرف المقررات دون زحام قبل عيد الأضحى. .

استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى

وتزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى، كثفت الوزارة من توافر اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات الدواجن، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، مع عروض خاصة وأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وافتتحت وزارة التموين 21 شادرًا رئيسيًّا لبيع الخراف الحية في العديد من محافظات الجمهورية، وذلك لتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توافرها بجودة عالية.

أسعار الأضاحي داخل منافذ وزارة التموين

وتُطرح وزارة التموين الخراف الحية للأضاحي بسعر 225 جنيهًا للكيلوجرام قائم، والأبقار الحية بـ 190 جنيهًا للكيلوجرام قائم.

وأوضح الدكتور علاء ناجى أنه بالإضافة إلى الشوادر، تم تكثيف وزيادة معدلات ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمستوردة، وكذلك الدواجن المجمدة، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد.

وأكد الدكتور علاء ناجى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة مستمرة في ضخ السلع يوميًا، وتتابع بشكل مستمر حركة البيع والعمل بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية والشوادر للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة داخل منافذ “ التموين ”

وتشمل الأسعار الرسمية المعتمدة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية: لحم سوداني طازج بسعر 285 جنيهًا للكيلوجرام، ولحم بقري طازج بـ350 جنيهًا، ولحم جاموسي طازج بـ260 جنيهًا، بينما يبلغ سعر اللحم المجمد 210 جنيهات للكيلوجرام، كما يصل سعر الضاني البلدي المذبوح إلى 400 جنيه، والضاني المجمد إلى 390 جنيهًا.

أما الدواجن المجمدة (1 كجم) فسعرها 110 جنيهات، وكيلو الكتف البتلو المجمد بالعظم بـ190 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.