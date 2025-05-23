الجمعة 23 مايو 2025
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محافظات

حملة مكبرة برأس البر لمنع دخول الدراجات غير المرخصة وعربات الباعة الجائلين

منع دخول أي مظهر
منع دخول أي مظهر من مظاهر العشوائية لرأس البر

شنت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، حملة مكبرة على بوابتي المدينة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادًا لموسم الصيف.

وأسفرت الحملة عن منع دخول الدراجات البخارية غير المرخصة، وحظر دخول عربات الكارو والسيارات المحملة بمستلزمات الباعة الجائلين، وذلك في إطار خطة شاملة للحفاظ على النظام العام داخل المدينة.

استمرار الحملات لتحقيق الانضباط

وأكدت الوحدة المحلية استمرار هذه الحملات بشكل دوري بهدف تحقيق الانضباط في الشوارع والتصدي للمخالفات، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري الذي يميز مدينة رأس البر كأحد أبرز المقاصد السياحية بمحافظة دمياط.

منع دخول أي مظهر من مظاهر العشوائية لرأس البر 
منع دخول أي مظهر من مظاهر العشوائية لرأس البر 

وقال اللواء وائل الشربيني رئيس مدينة رأس البر: “نواصل تنفيذ حملاتنا اليومية على مداخل المدينة لمنع أي مظهر من مظاهر العشوائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وحرصا على الحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة رأس البر، خاصة مع قرب انطلاق موسم الصيف، ولن نسمح بدخول دراجات بخارية غير مرخصة أو عربات محملة بمستلزمات الباعة الجائلين، وهدفنا واضح: توفير بيئة آمنة ومنظمة لأهالينا وزوارنا، واستقبال الموسم السياحي بما يليق بمكانة المدينة”. 

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