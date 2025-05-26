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أخبار مصر

وزير الصحة: عودة التيار الكهربائي في مستشفى أم المصريين بشكل كامل خلال ساعات

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان  أن الفرق الفنية تعمل حاليًّا على إصلاح العطل الكهربائي في مستشفى أم المصريين.

وأشار وزير الصحة أنه من المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

 

حادث الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، نتيجة حدوث ماس كهربائي

كان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تابع حادث الانقطاع  المفاجئ للتيار الكهربائي، نتيجة حدوث ماس كهربائي، بمستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة، حيث تم التعامل مع الموقف فورًا وفقًا لإجراءات الطوارئ المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

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وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تفعيل المولد الكهربائي الاحتياطي على الفور لتأمين الطاقة اللازمة للأقسام الحيوية، ونقل حالات الرعاية والحضانة، حرصًا على سلامة المرضى.

 

وأكد أنه  تم نقل حالات الرعاية المركزة والأطفال حديثي الولادة، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية العاجلة إلى مستشفيات ( إمبابة العام، وأمّ الأطباء، والمنيرة العام، والحوامدية المركزي، والبدرشين المركزي) وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، تمت عملية نقل المرضى بنجاح دون تسجيل أي مضاعفات صحية للمرضى، وذلك بفضل جهود الفرق الطبية والتمريضية والإدارية.

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