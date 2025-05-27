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محافظات

إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل بـ"توك توك" بالغربية

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

شهد طريق الجميزة - ميت ميمون التابع لمركز السنطة بمحافظة الغربية حادث تصادم بين دراجة نارية “موتوسيكل” ومركبة "توك توك" أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات خطرة أمام مدخل عزبة الجبالي.

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تلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الغربية بلاغًا بالحادث حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وسط حالة من الاستنفار الطبي لمحاولة إنقاذ الحالات الحرجة.

وأفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور، ما أدى إلى حدوث تصادم مباشر بين المركبتين، وتهشم أجزاء كبيرة من الموتوسيكل والتوك توك.

وانتقلت قوات الشرطة بمحافظة الغربية  إلى مكان الحادث لتأمين الطريق ورفع آثار التصادم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت الجهات المختصة في إجراء التحقيقات لمعرفة الملابسات الدقيقة للواقعة.

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