كلب ضال يعقر 6 أشخاص بينهم 4 أطفال في الغربية

شهدت قرى مركز السنطة بمحافظة الغربية حالة من الذعر والخوف بعد تعرض 6 أشخاص، بينهم أربعة أطفال، لهجوم من كلب ضال، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة.

ووقعت الحوادث في عدد من القرى التابعة لمركز السنطة وهي بقلولة، والأنبوطين، وعزبة حميدة ببلكيم، وعزبة الخطيب، حيث تفاجأ الأهالي بكلب هائج يهاجم المارة دون تمييز، مسببًا حالة من الفوضى والاستنفار.

واستقبل مستشفى السنطة العام المصابين، وهم "عماد ايمن نصر 18 سنة وزينب عمر عبد البديع 9 سنوات مقيمين بعزبة تفاحة التابعة لبقلولة وياسين محمود صبحي 8 سنوات مقيم بقرية الأنبوطين وحمد إبراهيم رزق 11 سنة مقيم بعزبة حميدة ببلكيم ومريم عصام قطب 6 سنوات ومحمود عصام فتحي 35 سنة مقيمين بعزبة الخطيب، وجميعهم بدائرة المركز حيث تبين من خلال أقوالهم أن كلبًا ضالًا هاجمهم أثناء سيرهم في تلك القرى، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ظاهرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية اللازمة، بما في ذلك إخطار الطب البيطري لفحص الحيوان المشتبه به، والتأكد من عدم إصابته بداء السعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.