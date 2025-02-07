فاروق جويدة: ما يحدث في المنطقة إعصار خطر وأين القمة العربية من مخطط ترامب (فيديو)

قال الشاعر الكبير فاروق جويدة: "ما يحدث الآن في المنطقة بمنزلة الإعصار وخطورته أنه متجاوز كل الحدود والشعوب".

معارضة فاروق جويدة لاتفاقية السلام مع إسرائيل

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "أنا كنت ضد كامب ديفيد وعندي قناعة ويقين إن مسألة السلام دي قضية خاسرة لأن الأطراف الأخرى بعيدًا عن العرب والفلسطينيين لها حسابات تتعارض تماما مع سياق السلام، وفي اليوم التالي من المعاهدة قلت للرئيس السادات إننا لن نستبدل العرب بالإسرائيليين".

العاصفة ضد العرب وفلسطين

وتابع: "العاصفة الأخيرة أدعى أن العالم العربي تأخر في مواجهة وتقييم الموقف، العاصفة كانت تنبأ من الأول انها رايحة بلا حسابات وأخطأ العرب بعد عام ونصف من حرب غزة وخمسين ألف شهيد فلسطيني ومائة ألف مصاب غير أعداد المفقودين ومدينة دمرت بالكامل، في تقييم الوضع وفهم المستقبل".

الانقسام العربي والفلسطيني

وتساءل "جويدة": أين القمة العربية من العاصفة الأخيرة ومخططات ترامب والتهجير وأوجاع غزة وهموم العرب؟ تأخروا كثيرًا، الانقسام العربي هو المشكلة الأساسية، والانقسام الفلسطيني كذلك، عندما نجد السلطة الفلسطينية تدين المقاومة رغم كل المذابح التي تعرض له الفلسطينيين في غزة.



وواصل: هو تصور أنه في مأمن في الضفة الغربية مع إن الحسابات كانت تنفي ذلك، وأمريكا لم تكن تتدخل بهذه الشراسة وهذا هو المتغير في القضية.

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