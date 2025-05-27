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ثقافة وفنون

فاروق جويدة: موازين المجتمع انقلبت وحرية الإبداع محاصرة والفنانون تحولوا لمارثون تريندات

الشاعر الكبير فاروق
الشاعر الكبير فاروق جويدة، فيتو

وجه الشاعر الكبير فاروق جويدة انتقادات حادة لما وصفه بـ"الضحالة الثقافية" التي تعاني منها مصر حاليًّا، مشيرًا إلى أن موازين المجتمع انقلبت، والحرية الإبداعية باتت محاصرة. 

 

أزمة الفن المصري حاليًّا

وقال “جويدة” خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "الفن المصري بات ساحة للضجيج، ومجتمع الفنانين تحول إلى ماراثون تريندات لا علاقة له بالإبداع".
 

تدهور الثقافة في مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة

وعن تدهور الثقافة في مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة، لفت الشاعر فاروق جويدة: "أعاني من الضحالة الموجودة، هناك تدهور كبير، كنت أروح الأهرام الصبح أقابل يوسف إدريس وإحسان عبد القدوس، وكبار الثقافة، النهارده بحس بغربة ووحدة، الضحالة فيها جزء إهمال شعبي ورسمي وبعدين تغيرت موازين الحياة ما بقيتش توزن أي إنسان بقيمته وعلمه وثقافة وفكره، لو حد جاي يخطب البنت بتشوف الفلوس والعربية والبيت الأول، فيه مشكلة كبيرة المجتمع انقسم على نفسه وهذا أخطر شيء يهدد الثقافة المصرية والمجتمع المصري، انقسم على نفسه بقينًا فئات ومفيش انتماء يجمعنا كلنا".

 

وتابع: "حتى التعليم زمان كان الأستاذ قدوة وتقريبًا كان شبه بعضه دلوقتِ، في الماضي كنت بروح جامعة القاهرة بتشوف مين وتناقش مين وتختلف مع مين دلوقتي مساحة الحرية محدودة جدًّا، مساحة الحرية محدودة جدًّا في الإبداع".

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