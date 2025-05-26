وزير الصحة يبحث آليات تنظيم مهنة "مساعد الخدمات الصحية" ووضع برامج تأهيل له

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، محمد جبران، وزير العمل، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال التدريب على المهن المساعدة لمقدمي الرعاية الصحية، وفي مقدمتها مهنة "مساعد الخدمات الصحية".

الوظائف الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب بوزير العمل وقيادات الوزارتين، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين، والمضي قدمًا نحو وضع برامج تدريبية تنفيذية تمنح تراخيص مزاولة مهنة "مساعد الخدمات الصحية"، التي تعد إحدى الوظائف الداعمة لمنظومة الرعاية الصحية.



وأشار عبد الغفار إلى أن الوزير شدد على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الوظيفة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وتخفيف العبء عن الطواقم التمريضية بالمستشفيات، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء العام، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات الصحية، كما تسهم هذه الوظيفة في خلق فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين، وتؤهل كوادر للعمل في السوق الخارجي.

مهنة "مساعد الخدمات الصحية"

وأضاف أن مهنة "مساعد الخدمات الصحية" لا تشترط مؤهلًا دراسيًا عاليًا، إذ تعتمد على تدريب متخصص، ولا تؤهل للترقي المهني تلقائيًا، إلا أن بإمكان العاملين بها الالتحاق بمسارات التعليم الأكاديمي، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك. ولا تعد من المهن الصحية أو الطبية.

وتناول الاجتماع استعراض مقترح تعاون مشترك لتنظيم المسار المهني والتدريبي لمساعدي المهن الصحية، من خلال تحديد الجهات المعتمدة لتقديم التدريب وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، ومناقشة آليات القبول بمراكز التدريب، وهيكل البرنامج التدريبي بشقيه النظري والعملي، بحيث يُنفذ الجزء النظري بمراكز التدريب المعتمدة، والعملي داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، إلى جانب مناقشة المعايير المطلوب توافرها في المدربين.

وأكد عبد الغفار أن إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان ستتولى مراقبة المنشآت الصحية، للتأكد من حصول مساعدي الخدمات الصحية على التراخيص اللازمة من وزارتي الصحة والعمل.



حضر الاجتماع من وزارة الصحة والسكان كل من الدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والسيدة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتورة نيفين محمد، مدير عام الإدارة العامة للتمريض.

كما حضر من وزارة العمل المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد الهواري، مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.

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