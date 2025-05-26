مسئولون إسرائيليون يوضحون تصريحات نتنياهو بشأن صفقة المحتجزين

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلًا عن مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين مع حركة حماس.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير لم يكن يقصد موعدًا دقيقًا عندما تحدث مؤخرًا عن قرب التوصل إلى صفقة، موضحًا أن تصريحاته جاءت في إطار التأكيد على استمرار الجهود المبذولة في هذا الملف.

كما أوردت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤول حكومي أن تصريحات نتنياهو بشأن المختطفين "لم تكن تشير إلى توقيت محدد"، في محاولة لاحتواء الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة في الأوساط السياسية والإعلامية.

نتنياهو للإسرائيليين: انتظروا بشرى بشأن الرهائن اليوم أو غدا

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله: آمل أن أزف لكم بشرى بشأن الرهائن اليوم أو غدا.

إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء ونصف الرهائن القتلى

وأفادت مصادر، اليوم، بأن حركة حماس توصلت مع المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، إلى صيغة لوقف إطلاق النار فى غزة.

وكانت وكالة “أكسيوس” الأمريكية نلقت عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فى وقت سابق اليوم قوله: بإن دولة الاحتلال وافقت على مقترحه الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف القتلى.

وأضاف ويتكوف: وقف إطلاق النار فى غزة، سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار، وما سمعته من حماس حتى الآن كان مخيبا للآمال وغير مقبول على الإطلاق، وفق زعمه.

الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا

في سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من حركة حماس لوكالة “رويترز”، بأن الحركة وافقت على مقترح يتضمن الإفراج عن عشرة رهائن على مرحلتين، مقابل هدنة تمتد لمدة 70 يومًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل جهود إقليمية ودولية مكثفة للوصول إلى تهدئة شاملة، وسط تصاعد المطالبات بوقف الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

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