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خارج الحدود

أول تعليق من إمام الأقصى على اقتحام المستوطنين للمسجد

خطيب المسجد الاقصي،
خطيب المسجد الاقصي، فيتو

اقتحم  أكثر من 1000 مستوطن، صباح اليوم الإثنين المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع احتفال دولة الاحتلال بذكرى احتلال القدس. 

وبدوره قال إمام وخطيب المسجد الأقصى: “اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية فبدأ ينقض على المسجد الأقصى. ما يحصل اعتداء صارخ على الأقصى لن يكسب الاحتلال منه أي شيء. الاحتلال فرض حصارا على القدس وحرم المسلمين من الدخول إلى الأقصى، كما أن  قوات من شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على حراس المسجد الأقصى وابعدتهم عن الساحات”.

وقبل وقت سابق كان عشرات الفلسطينيين قد استشهدوا وأصيبوا، خلال قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا خلال ثلاث غارات استهدفت إحداها خيمة في منطقة المنتزه الإقليمي الذي يؤوي مئات العائلات التي نزحت من مدينة رفح، ومن مناطق شرق خان يونس، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مخيم يؤوي نازحين قرب مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي، ما أدى لمقتل 6 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

توقّف العمل في قسم العمليات الجراحية بمستشفى الكويت

وأعلن المستشفى، توقّف العمل في قسم العمليات الجراحية بسبب تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي في محيطه، ما أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، وأضرار في أقسام أخرى بالمستشفى.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى اشتعال النيران بعدد من الخيام في منطقة المواصي، ما أدى لإصابات في صفوف المواطنين الذين يسكنون هذه الخيام والتي أصبحت غالبيتها مهترئة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بسقوط أكثر من 90 شهيدا خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة أول أمس السبت، وسقط نحو 22 منهم خلال غارتين في مدينة دير البلح وسط القطاع. 

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية إمام وخطيب المسجد الأقصى

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