الإثنين 26 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق وتحسن الأجواء بدءا من الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار الرياح المثيرة للأتربة والرمال على غرب البلاد وشمال وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة. 

 

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

تصل للأربعين في القاهرة، حالة الطقس غدا الإثنين

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تحسنا فى الأجواء اعتبارا من غدٍ الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة  ويسود  طقس  ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:24

 

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