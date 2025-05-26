الإثنين 26 مايو 2025
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الموجة شديدة الحرارة تصل ذروتها اليوم.. الصعيد يغلى والحرارة تتجاوز الأربعينات.. تحذير من الأنشطة البحرية في 4 شواطئ ومن الرمال والأتربة على هذه المناطق.. وعودة الأجواء الربيعية فى هذا الموعد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 تبلغ الموجة شديدة الحرارة اليوم ذروتها، لتبدأ غدا فى الانكسار، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا لتعود الأجواء الربيعية مرة أخرى.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة، وتصل لذروتها ويسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تصل للأربعين في القاهرة، حالة الطقس غدا الإثنين

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الاثنين 26-5-2025


 ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الغربية، وذلك على فترات متقطعة.


ارتفاع الأمواج يصل لـ4 أمتار بهذه الشواطئ

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على هذه الشواطئ؛ "الإسكندرية، العلمين، مطروح، السلوم"، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 2.5: 4 أمتار.

القاهرة تسجل 38 درجة، حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس غدا الأحد 25-5-2025 في محافظة الفيوم


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   21  ودرجة الحرارة العظمى 40

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 41

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  22 و درجة الحرارة العظمى 41

بنها: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  40

الإسكندرية:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 31

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 33

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى  41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 40

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 40

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24  ودرجة الحرارة العظمى:  41

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  25 ودرجة الحرارة العظمى 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 26  ودرجة الحرارة العظمى 43


موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انكسار الموجة شديدة  الحرارة، حيث تعاود درجات الحرارة الانخفاض يوم الثلاثاء، بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية، لتسجل السواحل الشمالية 24:25 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى من 30: 31 درجة مئوية وجنوب البلاد من 31: 32 درجة مئوية.

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