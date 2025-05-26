أهلي جدة يتغلب على الرياضي 0/1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز أهلي جدة علي نظيره الرياض بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن السعودي لموسم 2024/2025.

وسجل إيفان توني هدف الفوز لفريق أهلي جدة في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وكان مدرب فريق أهلي جدة اعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة الرياض، والذي جاء كالتالي:

تشكيل أهلي جدة أمام الرياض في الدوري السعودي

موقف الفريقين في جدول الترتيب الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل نادي الأهلي السعودي المركز الخامس برصيد 67 نقطة، بينما يحتل نادي الرياض المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

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