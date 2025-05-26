الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أهلي جدة يتغلب على الرياضي 0/1 في الدوري السعودي

أهلي جدة والرياض
أهلي جدة والرياض

الدوري السعودي، فاز أهلي جدة علي نظيره الرياض بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن السعودي لموسم 2024/2025.

وسجل إيفان توني هدف الفوز لفريق أهلي جدة في الدقيقة 19 من ركلة جزاء. 

وكان مدرب فريق أهلي جدة اعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة الرياض، والذي جاء كالتالي: 

تشكيل أهلي جدة أمام الرياض في الدوري السعودي

موقف الفريقين في جدول الترتيب الدوري السعودي 

 وبتلك النتيجة يحتل نادي الأهلي السعودي المركز الخامس برصيد 67 نقطة، بينما يحتل نادي الرياض المركز الحادي عشر برصيد  38 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلي جدة الرياض دوري روشن السعودي دوري روشن الدوري السعودي

مواد متعلقة

الدوري السعودي، أهلي جدة يتقدم على الرياض بهدف في الشوط الأول

تشكيل أهلي جدة في مواجهة الرياض بـ الدوري السعودي 

الأكثر قراءة

النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائي عن عينات جثمان أحمد الدجوي والأدوية المعثور عليها في غرفته

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

تزامنا مع مناقشتها غدا أمام النواب، المستحقون للعلاوة الدورية والتطبيق أول يوليو

عمرو أديب يكشف مفاجآت صادمة في لغز وفاة أحمد الدجوي

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق وتحسن الأجواء بدءا من الغد

مفاجأة عن مكان خروج الطلقة، التقرير المبدئي للطب الشرعي في واقعة وفاة أحمد الدجوي

وزير الصحة يتابع حادث انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى أم المصريين ونقل الحالات الحرجة

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن معنى التلبية في الحج (فيديو)

للنساء، كيف تستعد حواء لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة وأمور لا بد من تجنبها (فيديو)

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

المزيد
الجريدة الرسمية