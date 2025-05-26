الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

مصرع طفل غرقا في ترعة قرية الراهبين بالغربية

غرق طفل بالغربية،
غرق طفل بالغربية، فيتو

شهدت قرية الراهبين التابعة لدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية حيث لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في إحدى الترع الواقعة بالقرية.

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كانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ عن غرق طفل في ترعة القرية. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة المركز، وتم الدفع بفريق من قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وتمكنت فرق الإنقاذ بمحافظة الغربية  بمساعدة الأهالي، من انتشال جثة الطفل الذي تبين أنه يدعى إبراهيم طارق الدو، ويبلغ من العمر 7 سنوات. 

وأكدت التحريات الأولية أن الطفل كان يستحم في الترعة قبل أن تجرفه المياه ويلقى مصرعه غرقًا.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الصفة التشريحية ومعرفة الأسباب الدقيقة للوفاة، فضلًا عن الوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

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