أخبار مصر اليوم، الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة غدًا، وفاة علي مصيلحي وزير التموين الأسبق، ومدبولي يوجه بإجراء حصر شامل مميكن لأملاك هيئة الأوقاف

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار البارزة في الشأن المحلي خلال الساعات الأخيرة الماضية نستعرضها معكم في السطور التالية:

وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة.

عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

ووصل أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، وذلك لترأس البعثة.

وحرص عبد الموجود فور وصوله على تفقد الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توجه دائما بتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه الحجاج من أجل أن يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

حجاج الجمعيات الأهلية



والتقى رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عددا من حجاج الجمعيات الأهلية واستمع لآرائهم في الخدمات المقدمة لهم في الأراضي المقدسة من توافر الخدمات بالفنادق، والرعاية الطبية، وتواجد الوعاظ والواعظات لاستشارتهم في أي أمور تتعلق بمناسك الحج، بالإضافة إلى تواجد المشرفين بجانبهم للعمل على تلبية احتياجاتهم في أى وقت.



يأتي هذا في الوقت الذي تحرص فيه فنادق المملكة العربية السعودية، المتواجد بها حجاج الجمعيات الأهلية على توفير كافة الخدمات لهم منذ لحظة الوصول، والاستجابة الفورية لمتطلبات الحجاج في أجواء روحانية يسودها الفرحة والسعادة من الجميع.

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

نعى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء أركان حرب محمد علي مصيلحي الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، والذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني المخلص.

وقال وزير التموين في بيان له: لقد كان الفقيد مثالًا يُحتذى به في الكفاءة والنزاهة والإخلاص، حيث ساهم خلال فترة توليه المسئولية في استقرار وتطوير منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وعمل بكل جد من أجل خدمة الوطن والمواطن.

ويتقدم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

مدبولي يوجه بإجراء حصر شامل ومميكن لجميع أملاك هيئة الأوقاف

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور خالد الطيب محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجهًا في هذا الصدد؛ بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها، مؤكدًا أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.

وفي ذات السياق، وجّه رئيس الوزراء أيضًا بضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة من قبل هيئة الأوقاف ودراستها، تمهيدًا لطرحها على القطاع الخاص من أجل الشراكة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل لمختلف هذه الفرص.

كما تطرق الاجتماع لاستعراض نتائج الدراسة الشاملة التي أعدتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية فيما يخص مبادرة عودة الكتاتيب، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالدراسة الدقيقة لكافة جوانب هذه المبادرة سعيًا لتحقيق أهدافها في التعليم والتهذيب والتنشئة.

وتطرق الدكتور أسامة الأزهري، إلى الخطوات الخاصة بتنفيذ مبادرة "عودة الكتاتيب"، التي يرتبط اطلاقها بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بهدف إحياء الدور الريادي للكتاتيب في تنشئة الأجيال على القيم الإسلامية السمحة وتعزيز اللغة العربية كلغة للقرآن الكريم، لافتا في هذا الصدد إلى أن المبادرة استقبلت حتى الآن ٢٠٢٦ طلبًا من خلال المديريات الإقليمية، وما زال باب التسجيل مفتوحًا.

ونوه وزير الأوقاف إلى ما يتضمنه ميثاق عمل الكتاتيب من عددٍ من الجوانب منها ما يتعلق بالمساهمة في بناء الشخصية المصرية وحفظ الهوية، وإحياء لغة القرآن، وحماية الأجيال من الفكر المتطرف وتنمية مواهب التلاوة، والإنشاد، والشعر، فضلا عن المساهمة التعليمية، من تعليم للقراءة، والكتابة، الحساب، ومحو الأمية بالتكامل مع وزارة التربية والتعليم، هذا إلى جانب تعزيز القيم الوطنية وغرس حب الوطن وبث الأمل والمحبة بين أفراد المجتمع.

وتناول الدكتور/ أسامة الأزهري عددًا من الرؤى والمقترحات التي من شأنها أن تضفى الصفة العصرية على أسلوب تنفيذ "الكتَّاب" ليواكب التطور التكنولوجي ويتماشى مع أساليب التعليم والتدريس الحديثة، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات، للتحضير لإطلاق هذه المبادرة في ثوبها الجديد بما يحقق المزيد من الأهداف المرجوة، من خلال استخدام تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية والتابلت لتسهيل الحفظ، واستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتطويعها لإنشاء بيئة تفاعلية تسهم في فهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتفسيراتها، كما تضمنت المقترحات العمل على تنفيذ العديد من البرامج التأهيلية والتدريبية لجميع العاملين وأعضاء التدريس بالكتاتيب، بما يكسبهم القدرة بشكل أكبر في التعامل مع النشء وتوصيل مفاهيم الدين الصحيح.



وخلال اللقاء، استعرض وزير الأوقاف، المُقترح الخاص بإطلاق "منصة وزارة الأوقاف الإلكترونية"، مُضيفًا أنها تُعد منصة دينية رقمية متكاملة تهدف إلى تجديد الخطاب الديني بطرق حديثة وفعّالة، بما يتماشى مع تطورات العصر ويلبي احتياجات المجتمع، ومن المقرر إطلاقها قريبا.

وأوضح "الأزهري" خلال العرض أن المنصة تهدف إلى إنتاج محتوى ديني متنوع وعالي الجودة يلبي احتياجات مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية وتتضمن المنصة مكتبة رقمية، ومحتوى تفاعليا، وفيديوهات، ورسوما متحركة بالإضافة إلى محاضرات ودروس الكترونية، مما سيجعلها الأداة الأساسية في المواجهة والتصدي للفكر المتطرف، وبناء وعي مجتمعي مُتزن، مع المساهمة في نشر رسالة الإسلام السمحة بأسلوب جاذب ومُيسر، مستعرضًا المخطط التنفيذي المقترح لتنفيذ المنصة الإلكترونية والمتطلبات الخاصة بها، فضلًا عن المخطط الزمني المقترح للتنفيذ بداية من الإطلاق التجريبي حتى اكتمال المشروع، وإطلاقها بشكل رسمي.

كما عرض وزير الأوقاف موقف مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تستعد الوزارة لإطلاقها بعد التطبيق بشكل تجريبي، والتي تُعد محورًا أساسيًّا في استراتيجية عمل الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، وتقديم خطاب دعوي متجدد، علمي، رصين، يواكب العصر ويتفاعل بوعي مع تحدياته، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومعالجة الظواهر السلبية المنتشرة، من خلال تقديم خطاب ديني علمي رصين باستخدام أدوات دعوية حديثة.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن آلية تنفيذ المبادرة تتمثل في تناول موضوع واحد أسبوعيًا أو أكثر، مع اختيار القضايا بعناية بما يتماشى مع أولويات الواقع واحتياجات المجتمع، موضحًا استخدام وسائل حديثة لتقديم المحتوى بشكل علمي يخاطب العقل والوجدان، وتجنب المصطلحات الجدلية، لافتًا إلى تنويع الأسلوب حسب الفئات المستهدفة سواء من الشباب، أو الجمهور العام، أو المهتمين بالشؤون الدينية.

كما استعرض الوزير، خطة العمل والبرنامج الزمني للمبادرة، مسلطًا الضوء على الشراكات المؤسسية من الوزارات والهيئات والجهات المعنية، كما تناول آليات المتابعة والتقييم المستخدمة لقياس مدى استجابة ونجاح الحملة، لافتًا إلى انه منذ الإطلاق التجريبي للمبادرة عبر صفحات وزارة الأوقاف، حققت صدى واسعًا وقبولًا جماهيريًّا ملحوظًا.

الإفتاء تستطلع هلال ذي الحجة غدًا

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي الحجة لعام 14446 هجريًّا وتحدد موعد عيد الأضحى المبارك، غدًا الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة، الموافق 27 مايو الجاري لعام 2025م، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

إعلان استطلاع هلال شهر ذي الحجة

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد صلاة المغرب وبعد إعلان المملكة العربية السعودية- بلد مناسك الحج-.

ظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة

ومن المقرر أن يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 40-49 دقيقة).

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 - 59 دقيقة)، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1446هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/5/28م، وتكون وقفة عرفات لعام 1446هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/5، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/6/6م.

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