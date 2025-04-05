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موعد عيد الأضحى المبارك 2025

موعد عيد الاضحى المبارك،
موعد عيد الاضحى المبارك، فيتو
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موعد عيد الأضحى، أعلن الدليل الفلكى الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف هلال ذو الحجة حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة وثلاث دقائق فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة 1446 هـ الموافق  27 مايو" يوم الرؤية".

 

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موعد ظهور هلال شهر ذو الحجة

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم " يوم الرؤية "، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلا الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين "40: 49" دقيقة،أما في العواصم والمدن العربية والإسلاميةفيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين " 9: 59 "دقيقة.


موعد وقفة عرفات

و تكون غرة شهر ذو الحجة 1446 هـ فلكيا يوم الأربعاء 2025 / 5 / 28 م وتكون وقفة عرفات العام 1446 هـ فلكيًا يوم الخميس 2025/6/5، موعد عيد الأضحى المبارك، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025 / 6 / 6 م.

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