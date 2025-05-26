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أخبار مصر

وزيرة التضامن: "تكافل وكرامة” برنامج مساعدات مشروطة وليس معاشا

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو
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شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وحضور النائبة هاله أبو السعد وكيل اللجنة وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي

وشهد الاجتماع حضور  أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها بالتواجد في اجتماعات اللجنة برئاسة النائب محمد كمال  مرعي وأعضائها الكرام، حيث تقدم اللجنة العديد من الأفكار التي يتم الاستعانة بها في الوزارة.

برامج حماية اجتماعية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن العالم به برامج حماية اجتماعية، مشيرة إلى أن مصر بها برنامج حماية اجتماعية مرن، حيث مر على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط “ تكافل وكرامة” 10 سنوات، وأصبح منظومة ديناميكية، فبرنامج “ تكافل وكرامة” ليس معاشا، ولكنه برنامج مساعدات نقدية مشروطة، مشددة على أن الوزارة تعمل على سياسات تمكين اقتصادي وفق محاور العمل الحماية والرعاية والتمكين.

برنامج الدعم النقدي المشروط” تكافل وكرامة”

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج الدعم النقدي المشروط” تكافل وكرامة” يستفيد منه حاليا 4.7 مليون أسرة، ولكن منذ انطلاق البرنامج استفاد منه 7.7 مليون أسرة، وحدث تخارج لـ3 ملايين أسرة من البرنامج منهم مليون و100 ألف أسرة نفذت مشروعات تمكين اقتصادي ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، في القطاع الزراعي، والحيواني، والثروة الداجنة.

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