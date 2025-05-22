مدير تعليم دمياط يتفقد لجان امتحانات النقل بالزرقا

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من لجان صفوف النقل بإدارة الزرقا التعليمية وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 / 2025.

زيارة مفاجئة لعدد من المدارس

جولة تفقدية مفاجئة على عدد من لجان صفوف النقل بإدارة الزرقا التعليمية

جولة تفقدية مفاجئة على عدد من لجان صفوف النقل بإدارة الزرقا التعليمية

جولة تفقدية مفاجئة على عدد من لجان صفوف النقل بإدارة الزرقا التعليمية

جولة تفقدية مفاجئة على عدد من لجان صفوف النقل بإدارة الزرقا التعليمية

جولة تفقدية مفاجئة على عدد من لجان صفوف النقل بإدارة الزرقا التعليمية

شملت الجولة عددًا من المدارس، من بينها المدرسة الإعدادية الحديثة بنين، ومدرسة المستقبل الرسمية للغات، ومدرسة الشهيد ياسر شتية الثانوية بنين، حيث تابع عمارة سير الامتحانات داخل اللجان وتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الاختبارات في هدوء وانتظام.

حوار مباشر مع الطلاب

حرص وكيل الوزارة على التحدث مع الطلاب داخل اللجان، للاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الامتحانات، حيث أكد معظم الطلاب أن الأسئلة جاءت من داخل المنهج، وجاءت واضحة ومباشرة وخالية من التعقيد، بما يعكس الجهد المبذول في إعدادها لضمان قياس الفهم والاستيعاب.

تعليمات حازمة لضبط اللجان

وخلال الجولة، شدد عمارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والانضباط داخل اللجان، ووجه عدة توجيهات للطلاب والمراقبين، أبرزها منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا إلى مقر اللجان، والالتزام الكامل بالزي المدرسي، والحرص على الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء الامتحانات دون أي تجاوزات.

تنفيذًا لتعليمات الوزير والمحافظ

تأتي هذه الجولة التفقدية تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومحافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، واللذين شددا على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لسير الامتحانات لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب.

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