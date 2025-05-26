رياضة دمياط تشارك في الملتقى الأول لمنسقي تراخيص شركات الخدمات الرياضية

شارك وفد من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور محمد فوزي، وضم كلًا من عبده شعراوي وكيل المديرية للرياضة، وصفوت غازي مدير إدارة الهيئات، ومحمد العزبي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وهالة قطارية مدير إدارة الإنشاءات، في فعاليات الملتقى الأول لمنسقي تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

الملتقى برعاية وزير الشباب والرياضة وبتنظيم مركزي رفيع

انطلقت فعاليات الملتقى، اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وتنظمه الوزارة ممثلة في مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ويستمر خلال يومي 26 و27 مايو 2025، بمشاركة عدد من كبار القيادات والمسؤولين من مختلف المحافظات.

يأتي تنظيم الملتقى تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى دعم التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، في ضوء استراتيجية الدولة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع الرياضة من حيث البنية التحتية والاستثمار والتنظيم المؤسسي.

فعاليات الملتقى الأول لمنسقي تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

الوزير أشرف صبحي: تعزيز الحوكمة وتحديث منظومة التراخيص

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، شدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة في منظومة الخدمات الرياضية، من خلال تقديم نموذج إداري وتشريعي حديث يتماشى مع تطورات السوق الرياضي المحلي والعالمي، مؤكدًا أن الرياضة باتت ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي، وفرصة واعدة للاستثمار.

فرصة لتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين المنسقين

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الملتقى يُعد فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين منسقي المديريات وتوحيد الرؤى نحو تطبيق فعّال للضوابط القانونية والمعايير المهنية، بما ينعكس إيجابيًا على تطوير المنظومة الرياضية وخدمة قطاع الشباب.



جلسات متخصصة وورش عمل وتدريب عملي على منصة "أسكور"

يتضمن البرنامج عددًا من الجلسات وورش العمل المتخصصة، التي تناقش الإطار القانوني لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية، والمزايا والعقوبات المتعلقة بها، وإجراءات المعاينة والحصر الميداني والإلكتروني للكيانات غير المرخصة.

كما شهد الملتقى عرضًا توضيحيًا وتدريبًا عمليًا على منصة "أسكور" الرقمية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل داخل مكاتب التراخيص، ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية، بما يدعم الاستثمار الرياضي ويعزز من فرص نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.

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