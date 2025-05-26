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أخبار مصر

وفاة نجل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وتشييع الجنازة غدًا بالغربية

الدكتور عاطف مصطفى
الدكتور عاطف مصطفى إسماعيل، فيتو
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انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور عاطف  مصطفى إسماعيل، نجل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، أحد أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والإنساني.

موعد جنازة نجل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل

ومن المقرر أن تُشيَّع الجنازة غدًا الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، من مسقط رأسه بقرية ميت غزال بمحافظة الغربية، حيث يُوارى الجثمان الثرى وسط حضور من أهالي القرية ومحبي الأسرة.

كما تُقام ليلة العزاء في دوار العائلة بميت غزال، حيث يتوافد أبناء القرية ومحبو الشيخ مصطفى إسماعيل لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

الدكتور عاطف مصطفى إسماعيل

يُذكر أن الدكتور عاطف مصطفى إسماعيل كان واحدًا من أبناء الأسرة الأزهرية العريقة، وتميز بعلمه ودماثة خلقه، وكان محل احترام وتقدير كل من تعامل معه، سواء في مجاله الأكاديمي أو الاجتماعي.

أما والده، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، فيُعد أحد أبرز قرّاء القرآن الكريم في العصر الذهبي للتلاوة، وارتبط صوته المميز بوجدان المصريين والعالم الإسلامي لعقود، وترك إرثًا تلاويًا خالدًا ما زال يُتداول حتى اليوم في الإذاعات والمحافل القرآنية.

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