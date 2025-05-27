هبوط كبير في مؤشر الذهب عالميا، ويتراجع بالبورصة المصرية، والدولار يواصل الانخفاض أمام سلة العملات الرئيسية، الغاز الطبيعي يرتفع في أوروبا بعد الإعلان خفض إنتاج حقل "ترول" العملاق في النرويج

مؤشرات، الاستثمار فى الذهب والدولار يعد من أهم الأدوات الاستثمارية التي تهدف إلى الحفاظ على قيمة رأس المال أو حتى زيادة قيمته خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي حيث يتميز هذا النوع من الاستثمارات بالثبات والقدرة على الصمود في مواجهة التقلبات السوقية، ما يجعله خيارًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات.

وخلال السطور التالية تستعرض “فيتو” أبرز تطورات اتجاه مؤشر الدولار والذهب عالميا.

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية

وتراجع مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، في ختام حركة التداولات اليوم الاثنين 26 مايو 2025، حيث سجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالي 5370 جنيهًا للبيع.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5370 جنيهًا للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5318 جنيهًا للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنــــــــــــــــــــــا.

مؤشر الذهب يعاود حصد المكاسب

وتراجع مؤشر الذهب عالميا خلال حركة التعاملات، اليوم الاثنين ليسجل سعر الأونصة حاليا حوالى 3340 دولارا للشراء، وذلك بعد أن مرت الأسعار بحالة من التصحيح خلال الأيام القليلة الماضية.

شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3340 دولارا كسعر شراء للأونصة فى تراجع نسبى عن أسعارها السابقة و3339.27 دولارا للأونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرون لشراء كميات إضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.

اقرأ التالى: مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

تراجع ملحوظ لمؤشر الدولار عالميا، وصل لـ 98 نقطة للشراء

مؤشر الدولار، تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال حركة التداولات العالمية اليوم الاثنين، ليسجل الآن بحركة التعاملات حوالى 98 نقطة للشراء.

اقرأ التالى: مؤشر الدولار يتهاوى، العملة الخضراء تنخفض لأدنى مستوياتها

الدولار أمام العملات الرئيسية

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عالميًّا ليصل إلى 98 نقطة للشراء، مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد تباطؤ التضخم بشكل قوي في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مارس، بما يمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة إضافية لبدء تخفيضات الفائدة والتحول للتيسير النقدي للوقوف أمام احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي نتيجة تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية ضد الصين.

ويعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبًا عدا الأمريكية.

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)



ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني، ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

أسعار الغاز ترتفع في أوروبا لذلك السبب

وواصلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مكاسبها بعد الإعلان عن تخفيضات غير متوقعة في الطاقة الإنتاجية بحقل "ترول" العملاق في النرويج، ما زاد من تقييد تدفقات الغاز من أكبر مورّد للمنطقة.

كما ارتفعت العقود المستقبلية القياسية للغاز بنسبة 2.2% اليوم الإثنين، مع مواصلة مكاسبها للأسبوع الرابع على التوالي، حيث بات المتداولون أكثر قلقًا في الآونة الأخيرة بشأن توفر إمدادات الوقود، في ظل موسم صيانة موسّع في النرويج، إلى جانب مخاطر ارتفاع الطلب الناشئ في مناطق أخرى مستهلكة للغاز تتنافس مع أوروبا على الإمدادات.

وعلى الرغم من استمرار عمليات ضخ الغاز حتى الآن، شهدت الأسعار تقلبات حادة بسبب الأخبار التي تتحدث عن حدوث انقطاع في الإمدادات، واستعادت أكثر من نصف الخسائر التي تكبدتها في شهر أبريل المنتهى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.