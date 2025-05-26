الإثنين 26 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أمينة خليل تحتفل بجائزة أفضل ممثلة بدراما رمضان 2025

امينة خليل
امينة خليل

احتفلت الفنانة أمينة خليل بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بدراما رمضان، عن دورها في مسلسل “لام شمسية”، حيث كرمت ضمن حفل توزيع جوائز “كأس إنرجي”.

 ونشرت بعدها صورة بدرع التكريم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ووجهت الشكر للجمهور الذي صوت لها للحصول على تلك التكريم.

ويعد ذلك هو الظهور الأول لـ أمينة خليل بعد شائعة زواجها التي انتشرت مؤخرًا، حيث نشر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تؤكد احتفالها بليلة الحنة، استعدادا لزواجها من أحد المصورين السينمائيين 

حقيقة زواج أمينة خليل 

ونفت “خليل” في تصريح خاص لـ “فيتو” الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، متابعة: “هناك أحد الأشخاص نسب كلاما على لساني بغرض الترند فقط”.

وأضافت: “أنا لما أعوز أتكلم وأقول حاجة هعمل كدا، مش عشان مجرد جدل وترندات، حد يتكلم في حاجة ليها دعوة بحياتي الشخصية”.

وترددت على مدار الساعات الماضية أخبار عن استعداد الفنانة أمينة خليل للزواج من أحد المصورين بعد وجود قصة حب بينهما.

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أمينة خليل أمينة خليل في مهرجان كان كأس إنرجي

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