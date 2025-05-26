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اقتصاد

سعر جرام الذهب يواصل التراجع بختام تعاملات الإثنين

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار  الذهب اليوم ، شهدت أسعار الذهب، تراجعا جديدا بالسوق المحلية بختام حركة التعاملات، اليوم الإثنين 26 مايو 2025، بنحو 10 جنيهات، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

 

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب
اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5330 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب
اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3990 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37320 جنيها.                                             

سعر جرام الذهب
اسعار الذهب

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

سعر جرام الذهب
اسعار الذهب

4 عوامل رئيسية تحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في مصر

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