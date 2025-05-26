آخر استعدادات الأهلي لمونديال الأندية.. تحديد موعد الإعلان عن تولي ريفيرو قيادة الفريق.. خريطة صفقات القلعة الحمراء.. وأزمة كولر عرض مستمر

تسير الأمور داخل النادي الأهلي على نحو سريع، في سبيل حسم ملف الصفقات الجديدة للفريق والإعلان عن تولي خوسيه ريفيرو قيادة تدريب الأحمر.

موعد الإعلان عن التعاقد مع ريفيرو

ويدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة مؤتمر صحفي لتقديم الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل، والذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو الأربعاء القادم في ختام منافسات دوري نايل.

حمدي فتحي يستعد لمونديال الأندية

فيما خاض حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، المنضم حديثا للأهلي، تدريبه الأول مع القلعة الحمراء، استعدادا للمشاركة مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية.

حمدي فتحي خاض مرانا منفردا في ملعب «التتش»، رفقة أحد محللي الأداء في الأهلي، بعد ختام موسمه مع الوكرة القطري، خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد أعلن عن انضمام حمدي فتحي للأهلي، في كأس العالم للأندية فقط، قادما من الوكرة القطري.

ويرغب الأهلي في ضم اللاعب بشكل نهائي من الوكرة القطري، خلال الأيام المقبلة.

ونجح الأهلي في الأيام الماضية في حسم التعاقد مع عدد من النجوم المميزين، لينضموا للفريق في الموسم المقبل، على رأسهم انضمام حمدي فتحي، لصفوف الفريق على سبيل الإعارة قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وفي يناير الماضي، أعلن النادي الأحمر، عن التعاقد مع محمود حسن «تريزيجيه»، جناح فريق طرابزون سبور التركي، لينضم للفريق لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل.

ونجح الأهلي في التعاقد مع التونسي محمد على بن رمضان، لاعب خط وسط فريق فرينكاروزي المجري، كما حصل المارد الأحمر على توقيع أحمد مصطفى «زيزو»، جناح فريق الزمالك، لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر، ومحمد أحمد «سيحا»، حارس مرمى المقاولون العرب لضم 5 سنوات.

كما يرغب الأهلي في التعاقد مع محمد شكري، ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا، لحل الأزمة التي يُعاني منها الفريق في هذا المركز بعد الاستقرار على حيل التونسي على معلول، وعدم تفعيل بند شراء المغربي يحيى عطية الله، من نادي سوتشي الروسي.

فيما كشفت تقارير إعلامية أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب ياسين مرعي، مدافع فاركو، للانتقال إلى القلعة الحمراء، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد، حيث يفاضل بين الثنائي محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي وأسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي.

أزمة كولر مع الأهلي

ولا تزال أزمة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني السابق للأهلي، مع مسؤولي القلعة الحمراء، بشأن الشرط الجزائي ومطالبته بالحصول على مستحقاته حتى نهاية الموسم المقبل بعد توجيه الشكر له، وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد.

كولر عبر عن غضبه بسبب تأخر إنهاء الأمر مع الأهلي، وأبلغ الإدارة أنه مستاء تماما من هذا الأمر، وطلب أمواله (كاش).

ومن المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع وكيل أعمال كولر، من أجل حل الأزمة.

ويستعد الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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