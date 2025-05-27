يحتضن جبل عرفات، مسجد الصخرات، وهو مرتفع قليلا عن الأرض، حيث يحيطه جدار قصير وفيه عدة صخور ضخمة، وقف إلى جوارها رسول الله بيوم عرفة وهو على ناقته القصواء.

ويقع مسجد الصخرات أسفل جبل الرحمة، من الناحية الجنوبية الشرقية على يمين الحجاج، وفيما يلي معلومات عن مسجد الصخرات وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

فضل مسجد الصخرات

وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات عشية عرفة، كما بحديث جابر بن عبدالله رضي الله رضي الله عنه في المناسك، أن النبي بعد صلاته الظهر والعصر في موضع مسجد نمرة، اتجه إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، وظل واقفا به حتى غروب الشمس.

وأثناء وقوف النبي بجوار الصخرات، نزلت الآية الثالثة من سورة المائدة: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ". وجاء في ” صحيح البخاري ” قول … قصة مهمة تُبيِّن عظمة هذه الآية من حيث ما تضمَّنَتْه من هذا الفرض الإلهي الذي تفضَّلَ الله به على المسلمين ؛ حيث أتمَّ لهم الدين كما صرَّح في هذه الآية الكريمة ؛ ذلك أن رجلًا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو علينا – معشر يهود – نزلت لَاتَّخذنا يوم نزولها عيدًا. آية في كتاب الله ؛ يعني القرآن، لو علينا معشر اليهود نزلت لَاتَّخذنا يوم نزولها عيدًا. قال: ما هي ؟ قال: ” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ”، فقال عمر – رضي الله عنه –: لقد نزلت في يوم عيد، لقد نزلت على رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – في يوم جمعة وهو على عرفات، عيد في عيد، وليس عيد واحد فقط، يوم جمعة ويوم عرفة.

تاريخ إنشاء مسجد الصخرات

وبعد القرن الثالث الهجري شيد المسجد، إحياءً لوقوف الرسول عليه، لذلك سُمي بذلك الاسم نسبة للصخرات الموجودة به، وأحيط به جدار طوله من جهة القبلة 13.3 متر، وجدار آخر مقابل للقبلة بشكل دائري غير مستقيم، وفقا لكتاب «تاريخ مكة المكرمة قديما وحديثا»، للدكتور محمد إلياس عبدالغني.

وجدير بالذكر أنه بعد انتهاء يوم عرفة، يجمع الحجاج الحصى من جبل عرفات، ثم يتوجهون إلى مشعر المزدلفة للمبيت، وعقب ذلك يتحركون إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

هل صعود جبل عرفات من السنة

ليس من شرط الوقوف بعرفة صعود الجبل، بل ليس صعوده من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا هدي أصحابه الكرام.جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكا، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني مناسككم »

ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكا لهم؛ اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال: « وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة » ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

لماذا حدد الله يوم التاسع من ذي الحجة للوقوف بعرفة

للوقوف بـ عرفة يوم التاسع من ذي الحجة، حكمة أخفاها الله عنا ليتحقق من العبد الاستسلام لله بالطاعة، سواء علم الحكمة من أمره، أم لم يعلمها مع التيقن أن لها حكمًا لم نعلمها، ولم ندركها بعقولنا. والله أعلم.



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