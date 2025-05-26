الإثنين 26 مايو 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الحواوشي، أكلة سريعة وخفيفة

الحواوشي
الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي، الحواوشي من الأكلات الشعبية المصرية الشهيرة التى تقدم بطرق مختلفة وحشوات متنوعة حسب الرغبة، وله عشاق كثيرون من الكبار والصغار.

و طريقة عمل الحواوشي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائه جاهزا وذلك لضمان سلامتهم.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الحواوشي.

مكونات عمل الحواوشي:-

 نصف كيلو لحم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

1 ثمرة فلفل أخضر مفرومة

1 ثمرة طماطم مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة بابريكا

رشة قرفة (اختياري)

رغيف خبز بلدي أو عيش شامي

سمن أو زيت للدهن

طريقة عمل الحواوشي:-

  • في وعاء كبير، نخلط اللحم المفروم مع البصل والفلفل الأخضر والطماطم والثوم والتوابل جيدا حتى تتجانس المكونات.
  • نفتح أرغفة الخبز بحذر، ونحشو كل رغيف بكمية مناسبة من خليط اللحم.
  • ندهن سطح الخبز بقليل من السمن أو الزيت من الجانبين.
  • نضع الأرغفة في صينية مدهونة وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20-30 دقيقة، حتى ينضج اللحم ويصبح الخبز مقرمش.
  • يقدم الحواوشي ساخن مع البطاطس المقلية أو السلطة الخضراء.
  • الحواوشي وصفة بسيطة وسريعة، ويمكن تعديل مكوناتها حسب الذوق، كإضافة الشطة أو الجبن، أو استخدام العيش الشامي بدلًا من الخبز البلدي.
طريقة عمل الحواوشي 
طريقة عمل الحواوشي 

ولعمل الحواوشي الإسكندراني 

مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني:-

5 أكواب دقيق

2 كوب لبن دافئ أو أقل أو أكثر حسب حاجة الدقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة أو عباد شمس

الحشو

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة

زيت ذرة أو زبد أو سمن نباتي

ملح وفلفل وبهارات "قرفة وجوزة الطيب"

كسبرة خضراء

ورق لورا

حبهان مطحون

ثمرة فلفل أخضر

مكعبات طماطم.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندرانى:-

  • أولا نحضر العجين، حيث نضع الدقيق والملح والسكر معا فى بولة ثم نضيف القليل من اللبن ثم نضع الخميرة ونعجن قليلا ثم نضيف الزيت وباقى كمية اللبن، ونعجن حتى نحصل على عجينة ملساء ناعمة لا تلتصق باليد أو الماكينة.
  • نضع العجين فى طبق عميق مدهون زيت بسيط وعندما نضعها فى الطبق ندهن السطح بقليل من الزيت.
  • نغطى العجين ببلاستيك رول وفوقه فوطة ثقيلة ونتركها فى مكان دافئ لمدة ساعة أو ساعة ونصف حتى يتضاعف حجمها.
  • ثم نقسم عجين الخبز بعد أن تختمر إلى 6 قطع متساوية وكل قطعة نشكلها على شكل كرة ونغطيهم.
  • وفى هذه الأثناء نخلط مكونات الحشو معا جيدا حتى تتجانس معا ونتركها جانبا.
  • نرش الطاولة بقليل من الدقيق ونفرد العجين بالنشابة على شكل دائرة ونضع الحشو فى نصف عجين الحواوشى ونغطيها بطبقة عجين أخرى، ونترك سنتيمتر من الأطراف ثم نقوم بثتى الخبز والضغط على الأطراف بالشوكة.
  • نرص الحواوشى على صاج مدهون زيت قليل وفوقه ورق زبد.
  • ثم ندهن الوجه بالزيت أو السمن.
  • وندخل الصاج فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة، فى الرف الأوسط لمدة حوالى 20 دقيقة.
  • يجب مراقبة الحواوشى فى الفرن، وعندما يبدأ فى الإحمرار من الأسفل نطفئ النار ثم نشغل الشواية على الهادئ حتى يحمر الوجه.
  • ثم يقدم الحواوشى بعدها ساخنا بجانب الطحينة والسلطة.
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طريقة عمل الحواوشي في البيت، غداء بأعلى قيمة غذائية وأقل تكلفة

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طريقة عمل الحواوشي، لغداء سريع التحضير ومغذٍ

 

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