الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل الحواوشي في البيت، غداء بأعلى قيمة غذائية وأقل تكلفة

طريقة عمل الحواوشي،
طريقة عمل الحواوشي، فيتو

طريقة عمل الحواوشي، من الأكلات المصرية الشهيرة، وهو سريع التحضير، كما أنه من الأكلات غير المكلفة، ويصلح كوجبة غداء سريعة التحضير، كما أنها مغذية.

طريقة عمل السجق الشرقي، صحي ومضمون وهيوفر في الميزانية

طريقة عمل البرجر في البيت زي الجاهز وبأقل التكاليف


ولكن طريقة عمل الحواوشي، زي الجاهزة في المحلات والعربيات لا تجيد الكثير من ستات البيوت عملها، والكثيرات يجتهدن، حتى تنال إعجاب أفراد الأسرة.

وطريقة عمل الحواوشي من الطرق سهلة التحضير، ويمكن تعلم طريقته سريعًا.


طريقة عمل الحواوشي زي الجاهز
 

الحواوشي
الحواوشي، فيتو

وتقدم الشيف نشوة منصور، طريقة عمل عجينة الحواوشي في البيت، زي الجاهز، وفي اسرع وقت.

مكونات عمل الحواوشي:

نصف كيلو لحم مفروم (خليط من لحم الغنم ولحم العجل او كله لحم عجل) 
حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم بالسكين 
3 حبات طماطم كبيرة مبشورة 
2 فص ثوم كبير مفروم ناعم 
ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
ملعقة صغيرة من السبع بهارات 
نصف ملعقة صغيرة من بهار الكبابة الصينى المطحون 
ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
ربع كوب بقدونس فريش مفروم 
ملعقة كبيرة طحينة 
2 ملعقة صغيرة دبس رمان 
حبة فلفل حار مفرومة ناعم (اختياري) 
ربع كوب زيت زيتون 
عدة أرغفة من العيش البلدي

 

خطوات عمل الحواوشي البلدي:
نبشر الطماطم؛ ولابد من مراعاة أنه في حالة كان العيش البلدي رقيق، فلابد أن نصفى الطماطم من الماء تماما، حتى لا يتشربها العيش، ولو العيش البلدي سميك نترك الماء بها.
بعد ذلك نفرم البصلة بالسكين ناعم.
نحضر بولة عميقة؛ ونضع فيها اللحم المفروم مع البصلة والثوم المفرومين، وبشر الطماطم والفلفل الاخضر المفروم، والملح والفلفل والبهارات والقرفة ودبس الرومان، والطحينة والبقدونس، ونخلط المكونات معا.
نحضر العيش البلدي؛ ونحشيه بالخليط ويدهن العيش البلدي بزيت الزيتون من الجهتين.
نرص القطع بعد الحشو فورا فى صينية فرن، ولا تترك بعد الحشو حتى لا يتشرب العيش البلدي السوائل، حتى يصبح مقرمشا بعد خبزه.
بعد رصه فى الصينية يخبز في فرن ساخن حوالى 20 دقيقة، على 180 درجة، حتى يحمر.
ويمكن أن يشوى على الفحم أو على شواية بالكهرباء.
ويقدم ساخنا مع المخلل وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل الحواوشي اللبناني

الحواوشي اللبناني
الحواوشي اللبناني، فيتو

وتقدم الشيف نشوة، طريقة عمل الحواوشي اللبناني، والذي يعرف أيضا باسم (عرايس لبناني).

 

مكونات الحواوشي اللبناني:
نصف كيلو لحم مفروم (خليط من لحم الغنم ولحم العجل او كلة لحم عجل) 
حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم بالسكين 
3 حبات طماطم كبيرة مبشورة 
2 فص ثوم كبير مفروم ناعم 
ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
ملعقة صغيرة من السبع بهارات 
نصف ملعقة صغيرة من بهار الكبابة الصينى المطحون 
ربع ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
ربع كوب بقدونس فريش مفروم 
ملعقة كبيرة طحينة 
2 ملعقة صغيرة دبس رمان 
حبة فلفل حار مفرومة ناعم (أختيارى) 
ربع كوب زيت زيتون 
عدة أرغفة من الخبز الشامى
( ملحوظة: يمكن اضافة جبن موزاريلا أو جبن قشقوان مع العرايس اللبنانى؛ حسب الرغبة).

 

خطوات عمل عجينة الحواوشي اللبناني

نبشر الطماطم؛ ولابد من مراعاة أنه في حالة كان الخبز الشامي رقيق، فلابد أن نصفى الطماطم من الماء تماما، حتى لا يتشربها الخبز، ولو الخبز الشامى سميك نترك الماء بها.
بعد ذلك نفرم البصلة بالسكين ناعم.
نحضر بولة عميقة؛ ونضع فيها اللحم المفروم مع البصلة والثوم المفرومين، وبشر الطماطم والفلفل الاخضر المفروم، والملح والفلفل والبهارات والقرفة ودبس الرومان، والطحينة والبقدونس، ونخلط المكونات معا.

نحضر الخبز الشامي؛ ويقطع نصفين أو أربع قطع، ونحشيها بالخليط وتدهن بزيت الزيتون من الجهتين.
نرص القطع بعد الحشو فورا فى صينية فرن، ولا تترك بعد الحشو حتى لا يتشرب الخبز السوائل، حتى يصبح مقرمشا بعد خبزة.
بعد رصه فى الصينية يخبز في فرن ساخن حوالى 20 دقيقة، على 180 درجة، حتى يحمر.
ويمكن أن يشوى على الفحم أو على شواية بالكهرباء.
ويقدم ساخنا مع حليب رايب وسلطة حمص أو لبنة وبالهنا والشفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحواوشي البلدي الحواوشي البيتي الحواوشي في البيت طرؤقة عمل الحواوشى طريقة تقديم الحواوشي

مواد متعلقة

طريقة عمل كفتة اللحم بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية

طريقة عمل المبكبكة بالفراخ في خطوات بسيطة

الأكثر قراءة

طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة أمها في بورسعيد

قرار قضائي جديد في واقعة إثبات نسب طفل للاعب الزمالك السابق إسلام جابر

النيابة الإدارية تحيل مديرة مدرسة للمحاكمة بتهمة الاعتداء على 3 تلاميذ بالحذاء

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

بريتني سبيرز تعتذر عن الفضيحة التي تسببت بها على متن الطائرة

تبدأ من 25 جنيهًا، تعرف على أسعار 8 أصناف من المانجو في سوق العبور

أخبار مصر: مرتضى منصور يعلن التطوع للدفاع عن طفل بلطيم، معيار العدالة في قانون الإيجار القديم، أسعار السلع التموينية، القاهرة تسجل 38 درجة

الدولار بكام النهارده؟ أسعار العملة الخضراء في البنوك المصرية (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

أسعار اللحمة اليوم الأحد 25 مايو 2025 في الأسواق

تعرف على حالات إزالة إعلان ودفع نفقات التنفيذ على نفقة صاحبه وفق القانون

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرقوق والموز والجوافة في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البلطي يتراجع 15 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

اطلب الإسعاف "أون لاين".. 7 معلومات عن تطبيق "اسعفني" الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التحرش في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة كبيرة

هل الحج ينفي الفقر والذنوب؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 25 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية