اجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

تستعد محافظة الدقهلية لامتحانات الشهادة الاعدادية الني من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل 15-6-2025 وتنتهي 10-7-2025.

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية

عقد محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة بجمهورية مصر العربية وهو كالتالى:

اليوم الأول: يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 (مادتين)

المادة الأولى: التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 9 إلى الساعة 10.30

المادة الثانية: التربية الوطنية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 11 إلى الساعة 12.30

اليوم الثانى: يوم الثلاثاء الموافق 17 / 6 / 2025 ( مادة واحدة )

اللغة الأجنبية الثانية ومدتها ساعتان من الساعة 9 إلى الساعة 11...

اليوم الثالث: يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 ( مادة واحدة )

اللغة العربية ومدتها ثلاث ساعات من الساعة

9 إلى الساعة 12

اليوم الرابع:- يوم الخميس الموافق 26 / 6 / 2025 ( مادتين )

الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12.

والتاريخ لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12...

اليوم الخامس: يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 2025 ( مادة واحدة )

اللغة الأجنبية الأولى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12...

اليوم السادس:- يوم الخميس الموافق 3/ 7 / 2025 ( مادتين )

الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة ٩ إلى الساعة ١٢.

والجغرافيا لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12

اليوم السابع:- يوم الأحد الموافق 6/ 7 / 2025 ( مادة واحدة )

الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتان من الساعة ٩ إلى الساعة ١١

اليوم الثامن:- يوم الخميس الموافق 10 / 7 / 2025 ( ثلاث مواد )

الأحياء لشعبة العلوم ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12.

الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتان من الساعة 9 إلى الساعة 11

الإحصاء لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12

تفاصيل اجتماع وكيل تعليم الدقهلية بوكلاء الإدارات التعليمية

حضر الاجتماع وكلاء الإدارات التعليمية بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة.

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية



أكد وكيل تعليم الدقهلية خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بكل دقة.

وأكد أيضًا أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه علي السادة رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة علي اللجان، كذلك توفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

كما أشار إلى ضرورة تنظيم عملية الاعتذارات عن أعمال الامتحانات داخل الإدارات التعليمية فقط مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان







وفي نهاية الاجتماع قدم الرشيدي الشكر للحضور وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل النتائج لعام دراسي ناجح.

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