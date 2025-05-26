الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

تستعد محافظة الدقهلية لامتحانات الشهادة الاعدادية الني من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل 15-6-2025 وتنتهي 10-7-2025.

 

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية 

عقد محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني.

 

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة بجمهورية مصر العربية وهو كالتالى:
اليوم الأول: يوم الأحد الموافق 15 / 6 / 2025 (مادتين) 
المادة الأولى: التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 9 إلى الساعة 10.30
المادة الثانية: التربية الوطنية ومدتها ساعة ونصف من الساعة 11 إلى الساعة 12.30

اليوم الثانى: يوم الثلاثاء الموافق 17 / 6 / 2025 ( مادة واحدة )
اللغة الأجنبية الثانية ومدتها ساعتان من الساعة 9 إلى الساعة 11...

اليوم الثالث: يوم الأحد الموافق 22 / 6 / 2025 ( مادة واحدة )
اللغة العربية ومدتها ثلاث ساعات من الساعة
9 إلى الساعة 12

اليوم الرابع:- يوم الخميس الموافق 26 / 6 / 2025 ( مادتين ) 
الفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12.
والتاريخ لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12...

اليوم الخامس: يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 2025 ( مادة واحدة )
اللغة الأجنبية الأولى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12...

اليوم السادس:- يوم الخميس الموافق 3/ 7 / 2025 ( مادتين ) 
الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومدتها ثلاث ساعات من الساعة ٩ إلى الساعة ١٢.
والجغرافيا لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12

اليوم السابع:- يوم الأحد الموافق 6/ 7 / 2025 ( مادة واحدة )
الرياضيات البحتة لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتان من الساعة ٩ إلى الساعة ١١

اليوم الثامن:- يوم الخميس الموافق 10 / 7 / 2025 ( ثلاث مواد )
الأحياء لشعبة العلوم ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9 إلى الساعة 12.
الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات ومدتها ساعتان من الساعة 9 إلى الساعة 11 
الإحصاء لشعبة أدبى ومدتها ثلاث ساعات من الساعة 9  إلى الساعة 12

 

تفاصيل اجتماع وكيل تعليم الدقهلية بوكلاء الإدارات التعليمية 

حضر الاجتماع وكلاء الإدارات التعليمية بحضور بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية والدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة.

 

الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية 

أكد وكيل تعليم الدقهلية خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سرية الامتحانات مشددًا على تطبيق القواعد المنظمة بكل دقة.

وأكد أيضًا أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتنبيه علي السادة رؤساء اللجان بخلق جو مناسب للعملية الامتحانية والسيطرة علي اللجان، كذلك توفير التعزيزات اللازمة للجان فورًا.

كما أشار إلى ضرورة تنظيم عملية الاعتذارات عن أعمال الامتحانات داخل الإدارات التعليمية فقط مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان


 

 


وفي نهاية الاجتماع قدم الرشيدي الشكر للحضور وحثهم على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أفضل النتائج لعام دراسي ناجح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعدادات النهائية التربية والتعليم الرياضيات البحتة الدقهلية اليوم امتحانات الشهاده الاعداديه محافظة الدقهلية وزارة التربية والتعليم محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

صحة الدقهلية: رصد مخالفات دوائية ومهنية خلال حملات "العلاج الحر" بالمنصورة ومنية النصر

رئيس الرقابة المالية في مؤتمر الأمن السيبراني: تطوير السياسات والأنظمة لحماية بيانات المتعاملين

وكيل تعليم الدقهلية يناقش مع وكلاء الإدارات التابعة استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

انتصار رمزي، فلسطين ترفع علمها في منظمة الصحة العالمية لأول مرة

الأكثر قراءة

بعد مصرع حفيد نوال الدجوي، خالد الصاوي يوجه رسالة لزوجته وأولاده وشقيقه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في واقعة مصرع حفيد نوال الدجوي، وشقيقه يرفض قبول العزاء

نقيب الأطباء: إخلاء وحدات الإيجار القديم قنبلة والعيادات غير مخاطبة بحكم الدستورية

إنبي.. كيف تحوّلت شركة بترول كبرى إلى مزرعة عائلية؟!

أول ظهور لـ عمرو شقيق أحمد الدجوي خلال تشييع جنازته بمسجد جامعة أكتوبر (فيديو)

عاصفة ترابية تضرب القاهرة الكبرى والوجه البحري

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي، غياب رئيس جامعة أكتوبر «الأبرز» (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 26 مايو 2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين 26 مايو 2025

سعر كيلو الأرز السائب في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مجموعات بطولة كأس العرب 2025 بقطر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجن في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

المزيد
الجريدة الرسمية