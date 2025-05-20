الثلاثاء 20 مايو 2025
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جامعة الفيوم توافق على تسجيل 68 رسالة جديدة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه

مجلس الدراسات العليا
مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس شئون الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة، عقد جلستَهُ رقم 215 برئاسة الدكتورعرفه صبري حسن، نائبِ رئيس الجامعة لِشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور  أعضاء المجلس، اليومَ الثُّلاثاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

 

جدول أعمال مجلس الدراسات العليا

 وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن المجلس وافق على تسجيل بعضِ الدرجات العلميَّة، بلغ 68 درجة علمية منها 42 ماجستير، و26 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها، كما ناقشَ المجلس مقترح لائحة الدراسات العليا (الدبلوم المهنية-الدبلوم الخاصة- الماجستير-الدكتوراة) بنظام السّاعات المعتمدة،  بكلية التربية في ضوء الإطار الموحد للجنة القطاع، ووافق المجلس على لائحة الدّراسات العليا (بنظام السّاعات المعتمدة) بكلية الآداب بعد إجراء التّعديلات اللازمة وفي ضوء تقرير اللجنة الـمُشكَّلة لذلك.

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 كما وافق المجلس علي التعديلات المقترحة على لائحة الدّراسات العليا (بنظام السّاعات المعتمدة) بكلية الصَّيدلة.

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